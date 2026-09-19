TELEVIZIONÁŘ: Jeden ze dvou Nepelů je tady. Hraje ho Slovák, režíroval Čech

Zatímco snímek Nepela natočil slovenský filmař Gregor Valentovič s českým hercem Josefem Trojanem v titulní roli, Šampión je naopak dílem českého režiséra Jakuba Červenky, jenž si do hlavní úlohy vybral slovenského herce Adama Kubala.
V obou případech však sleduje kamera podobný časový úsek, mistrovství světa v krasobruslení v roce 1973, které se konalo v Bratislavě, takže komunistické Československo vystavilo svého reprezentanta mimořádnému tlaku.
Ještě jednou, na domácí půdě, musí zvítězit pro slávu socialistického tábora, teprve poté mu režim umožní, aby si konečně splnil svůj sen o vystupování v populární západní revue Holiday on Ice.
V Šampiónovi se děj soustředí na rozhodujících čtyřiadvacet hodin v životě sportovce, jehož touha po svobodě se pojila i s jeho utajovanou sexuální orientací, a v neposlední řadě na klíčovou úlohu, již tehdy sehrála Nepelova trenérka Hilda Múdra.
Ztvárnila ji Jana Nagyová, někdejší představitelka pohádkové Arabely, která spolu s Kubalou film doprovodila na slavnostní projekci během letošní zimní olympiády v Miláně.
Trenérčina rodina s filmaři od počátku úzce spolupracovala, Nagyové dokonce poskytla skutečné oblečení, šperky a jiné doplňky, které Múdra nosila, a štábu věnovala podkovu pro štěstí, již si Nepela vozil na závody. Mimochodem právě Nepelovou legendární jízdou se nechala inspirovat slovenská výprava při návrhu oficiálního olympijského oblečení do Milána.