TELEVIZIONÁŘ: Komik Billy Crystal si dopřál vlastní Nečekanou výhru

Billy Crystal si projekt ušil na míru, sám totiž napsal scénář, převzal režii a hraje hlavní roli po boku Tiffany Haddishové. Její hrdinka, mladá zpěvačka, vyhraje cenu v podobě oběda s legendou showbyznysu, o níž však nikdy neslyšela.

Navíc kdysi uznávaný scenárista komedií směřuje spíše k osobní tragikomedii, s věkem ztrácí paměť, věčně se opakuje, plete si jména. Ale když se mu to stane na pódiu, které s ním sdílejí hvězdní hosté Sharon Stoneová, Kevin Kline a režisér Barry Levinson, diváci se smějí – myslí si totiž, že jde o záměrný vtip.

Baví se, i když mu Sharon Stoneová nadhodí: „Jsem Meryl Streepová“ – jenom hrdinovi už není do smíchu. Zdálo by se, že starší pán zabředávající únavně do krajiny vzpomínek musí moderní dívku nudit, nicméně přes generační i rasové rozdíly mezi nimi vznikne silné přátelské pouto.

Jinými slovy, film Nečekaná výhra se přesně trefuje do televizní dramaturgie adventního času, kdy se pozitivní nálada, lidská blízkost a laskavý humor přímo vyžadují a kdy rozněžnělí lidé snesou větší dávku dojímání než jindy.