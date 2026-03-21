TELEVIZIONÁŘ: Lisa Kudrowová z Přátel zkouší už potřetí Návrat na výsluní

Autor:
  8:42
Třetí řada komediálního seriálu Návrat na výsluní, kterou od neděle nasadí streamovací služba HBO Max, vrací na scénu taktéž stejnou herečku v hlavní roli.
Lisa Kudrowová v seriálu Na výsluní

Lisa Kudrowová v seriálu Na výsluní | foto: HBO

Matthew Perry, Matt LeBlanc, Billy Crystal, David Schwimmer, Robin Williams,...
Lisa Kudrowová a Michael Stern
Matthew Perry a Lisa Kudrowová v seriálu Přátelé (2004)
Lisa Kudrowová (Los Angeles, 27. února 2023)
8 fotografií

Lisa Kudrowová, již proslavil zejména seriál Přátelé, se v první sérii představila coby Valerie, pozapomenutá tvářička z přelomu 80. a 90, let, kdy se na vrchol kariéry dostala díky úspěšnému sitcomu, a dokonce tehdy vyhrála cenu divácké popularity.

Jenže od té doby už uplynulo moře času, někdejší hvězdička marně hledá práci, takže nakonec vezme zavděk i vedlejší roličkou v novém seriálu. Má to však háček: zatímco hrdinka plní pokyny ze scénáře, kamery ji sledují i mimo předepsaný příběh, v zákulisí a v soukromí. Souběžně totiž vzniká dokumentární reality show o pokusném vzkříšení padlé celebrity.

Tak trochu se dá mluvit o podobnosti se skutečným osudem hlavní aktérky, neboť Lisa Kudrowová sice nadále pilně točí, ale vrcholem její dráhy zůstává Phoebe z Přátel.

Zajímavý je stále větší odstup, s nímž jednotlivé řady Návratu na výsluní vznikají. První série přišla na obrazovky v roce 2005, druhá následovala roku 2014 a nynější třetí na ni navazuje po dalších dvanácti letech. Jinými slovy, původně hrála Kudrowová čtyřicátnici, teď už se přehoupla přes šedesátku.

Nicméně fanoušky Návrat na výsluní zjevně neztratil. Jak vyplývá z jejich internetových debat, seriál přináší dvě roviny, jednak „brutálně upřímný pohled na showbyznys, místy až nepříjemnou satiru zabalenou do komedie trapasů“, jednak spoustu citu včetně veledojemného finále předchozí řady.

Tvůrci tvrdí, že premiérová série bude zároveň definitivně poslední, ale zrovna v Hollywoodu moc dobře znají úsloví „nikdy neříkej nikdy“.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

20. března 2026  17:13,  aktualizováno  20:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.