TELEVIZIONÁŘ: Už čtyřicet let trvá kult jménem Návrat do budoucnosti

Jde totiž o příběh, v němž se přirozeně propojují vazby několika pokolení. Navíc pracuje s dobrodružnou příchutí, s humorem a s prvky sci-fi, jmenovitě s motivem cestování napříč časem.
V popředí stojí typický teenager, který prožívá první lásku, běžné třenice se svými rodiči i pedagogy a velký sen o dráze rockové hvězdy, prozatím kytaristy vlastní skupiny Pineheads. Jeho život se změní ve chvíli, kdy potká podivínského vědce, který právě vynalezl stroj času, jehož prostřednictvím se mladík přenese do minulosti. Zrovna do časů, kdy by se měli potkat jeho rodiče.
Jenže jeho příští matka se místo do jeho budoucího otce zamiluje právě do něj, takže musí vymyslet, jak dát své zploditele dohromady, aby vůbec mohl spolu se svými sourozenci přijít na svět.
Snímek tehdy vznikl za necelých dvacet milionů dolarů a obsahoval pouze třicítku speciálních efektů, přesto se stal ve Spojených státech největším hitem roku a celosvětově utržil v kinech přes 380 milionů dolarů.
Návrat do budoucnosti. Právě do dnešní doby přicestoval časem Michael J. Fox
Ještě před premiérou se vůbec nepočítalo s možností, že by Návrat do budoucnosti pokračoval, nicméně jeho úspěch postupně zrodil další dva díly, nejprve o cestě „vpřed“ do jednadvacátého století a poté naopak „zpět“ do roku 1885.
Na rozdíl od jiných sérií se povedly všechny tři filmy, takže se mluví o jedné z nejvyrovnanějších trilogií všech dob. A tak to naštěstí také zůstane, protože producenti Návratu do budoucnosti vyloučili jak případné další části, tak jakoukoli předělávku.