TELEVIZIONÁŘ: Na východ od ráje. Z klasiky je seriál v produkci Kazanovy vnučky

To bylo před sedmdesáti lety, kdy snímek, jejž natočil Elia Kazan podle románu Johna Steinbecka, nakonec ze čtyř oscarových šancí proměnil jedinou, pro herečku Jo Van Fleetovou ve vedlejší úloze Deanovy filmové matky.
V roce 1981 vznikla podle stejné předlohy televizní minisérie a nyní se variace na biblický příběh bratrů Kaina a Ábela vrací v adaptaci pro Netflix, jejíž výkonnou producentkou je vnučka režiséra prvního filmu, mimo jiné spisovatelka Zoe Kazanová.
Do produkce sedmidílného přepisu se zapojila též Florence Pughová, nositelka nominace na Oscara za Malé ženy, která hraje stěžejní postavu Cathy. Vybrala ji sama Kazanová poté, co herečku viděla ve filmu Slunovrat; Pughová pak zazářila ještě v Duně nebo v Oppenheimerovi a svou popularitu posílila komiksovou Černou vdovou, nejnověji ve filmu Spider-Man: Zbrusu nový den.
Režisérova vnučka coby scenáristka také upravila některé rasové stereotypy, které se v původní verzi týkaly postavy čínského sloužícího jedné z rodin, jejichž osudy příběh vypráví. Steinbeck své hrdiny situoval do prostředí statkářských usedlostí v kalifornském údolí Salinas, jejich kulisy však v premiérovém projektu poskytl Nový Zéland včetně Jižního ostrova, což bylo podle tvůrců „rozpočtově výhodnější“.
O režii se podělili australský rodák Garth Davis a jeho francouzská kolegyně Laure de Clermont-Tonnerre, hlavní mužské party připadly americkým hercům Christopheru Abbottovi a Mikeovi Faistovi.