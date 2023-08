TELEVIZIONÁŘ: Král popu v podívané Moonwalker nejen zachraňuje dívenku

Král popu tu v roce 1988 sehrál hned několik rolí. Jednak se představuje v záznamu živého vystoupení písně Man In The Mirror, jednak v bilančním sestřihu své kariéry od dob, kdy jako pětiletý začal koncertovat s rodinným uskupením Jackson 5, až po hity z úspěšných alb Thriller nebo Bad.

Také tu ve snové pasáži prchá před svými fanoušky a v neposlední řadě coby neohrožený hrdina nadaný kouzelnými schopnostmi zachraňuje ze spárů drogového dealera, kterého ztvárnil dvorní herec Scorseseho gangsterek Joe Pesci, několik dětí včetně sladké malé Katie.

Samozřejmě jde o více méně reklamní podívanou, kterou ocení zejména příznivci Jacksonovy hudby, ale najdou se tu i jiné muzikantské odkazy, například tady zazní Jacksonova verze Come Together, písně skupiny The Beatles, a současně zde vystupuje Sean Lennon, syn ikonického člena téže kapely Johna Lennona.

Jiné opěrné body projektu tvoří zajímavá animace, ohromující speciální efekty především výjimečná choreografie. Ostatně už název Moonwalker odkazuje na „moonwalk“ neboli měsíční chůzi, taneční prvek, který se Jackson naučil od tanečníka a herce Michaela Chamberse a následně ve vlastním podání celosvětově proslavil.

Coby zvláštní bonus pak může divák v jednotlivých výjevech vyhledávat známé tváře, počínaje hvězdnou herečkou Elizabeth Taylorovou a konče polským politikem Lechem Walesou.