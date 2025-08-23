TELEVIZIONÁŘ: Alice Nellis si zkouší krimi. Volá do akce Mladou krev

Čtveřice představuje policejní nováčky nastupující na krajské oddělení vražd, kde je čeká počáteční nedůvěra zkušených kolegů a hned i první křest ohněm.
Celá kriminálka se totiž právě připravuje na dlouho chystaný zásah proti drogovému gangu, takže na nový případ se možná budou muset vypravit i čerstvé posily.
Z míst, kde parta teenagerů trávila víkendové posezení u rybníka, se ozval výstřel a ráno tam byla nalezena mrtvá žena. Nejprve to vypadá na nešťastnou náhodu coby důsledek nezralé frajeřiny, ale postupně se ukazuje složitější pozadí.
Dokonce natolik komplikované, že právě záhadný úvodní případ se prolíná všemi epizodami s uzavřenými samostatnými kauzami, které vyšetřuje vždy tandem složený z jednoho staršího a jednoho mladšího kriminalisty.
Osmidílnou sérii vyrobila společnost Pozitiv Films, která loni pro stejnou stanici natočila seriál Náhradníci, jehož režisérka Alice Nellis se nyní podílí jak na režii, tak na scénářích Mladé krve.
Od rukopisu ceněné filmařky, která si thrillerový žánr vyzkoušela třeba na televizní Pustině, si stanice slibuje jak vztahové peripetie, tak osobitý humor. Na režijním postu se s Alicí Nellis střídají Jasmina Blaževičová, Jaroslav Fuit a Jakub Machala.
Na scénářích kromě ní pracovali Lucia Kajánková, Martina Kinská, Jan Dvořáček či Hana Cielová a po boku reprezentantů mladé policejní krve se představí herci Igor Bareš, Kryštof Hádek, Jan Révai, Martin Kubačák, Jan Jankovský či Lucie Žáčková.