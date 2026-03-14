TELEVIZIONÁŘ: Ze Slovenska dorazí opět krimi. Předvede se gangster Miki Černák

Titulní jméno patří reálné postavě, muži odsouzenému na doživotí, s nímž se osobně setkali jak jeho herecký představitel Milan Ondrík, tak scenárista Miro Šifra.
Šéf kdysi obávaného gangu, který má na svědomí desítky vražd spáchaných mezi lety 1993 a 1997, se jmenuje Mikuláš Černák, původně byl řidičem autobusu a poté, co se s bratrem vrátil z práce v Německu do rodné vsi, objevil v sobě talent mafiána.
Zpočátku se zaměřoval na daňové či úvěrové podvody nebo na černé obchody s kradeným zbožím včetně aut, nicméně už v roce 1993 poprvé zabíjel na objednávku.
RECENZE: Černák. Prostě solidní mafiánský životopis, který nekončí
Postupně se jeho gang rozrůstal, rozšiřoval svůj vliv a stupňoval své krvavé metody. Mimo jiné za smrt jednoho ze svých členů se takzvaní černákovci pomstili dvěma mužům tím, že jim uřízli hlavy a veřejně je vystavili na kapotu vozu.
Na film Miki loni navázal Černák, rovněž uvedený v Česku a také upravený do čtyřdílné podoby pro obrazovku. Na Slovensku se z obou snímků staly divácké hity: za premiérový víkend tam Miki nasbíral přes 95 tisíc návštěvníků a na Černáka během prvního víkendu přišlo do slovenských kin dokonce přes 133 tisíc lidí, čímž překonal dosavadní historický rekord, jenž patřil americkému komiksu Avengers: Endgame.
Zájem vzbudila též kniha Proč jsem prolomil mlčení, kterou sám Mikuláš Černák napsal po šestnácti letech strávených za mřížemi. Loni požádal o podmíněné propuštění, avšak soud jeho žádost zamítl.