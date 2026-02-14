TELEVIZIONÁŘ: Michal Pavlíček, rockerská verze jubilanta očima kamaráda

  12:00
Každá škola má své slavné absolventy. Pražské gymnázium Na Vítězné pláni zrodilo přátelství dvou vrstevníků, muzikanta Michala Pavlíčka a filmaře Michala Baumbrucka. Oba také vystudovali FAMU a teď se znovu sešli při natáčení portrétního dokumentu Michal Pavlíček, Rocker Verze 7.0, který v sobotu odvysílá program ČT art.
Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)

Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha) | foto: Bestsport/Jan Nožička

David Koller, Phil Shoenfelt a Jiří Hrubeš na narozeninovém koncertě Michala...
Kamil Střihavka na narozeninovém koncertě Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2...
Vilém Čok na narozeninovém koncertě Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2...
Kytarista Michal Pavlíček
Premiéra se přesně trefila do sedmdesátých narozenin výjimečného muzikanta, ovšem Baumbruck se nespokojil s běžným životopisným portrétem. Z důvěrné blízkosti mapuje situaci rockového kytaristy a skladatele na prahu jubilea, kdy se rozhoduje, v čem ještě bude pokračovat a kterou kapitolu hodlá uzavřít.

Kamera Pavlíčka zachycuje na sérii koncertů krátce poté, co absolvoval operaci pohybového aparátu a sbírá sílu, aby se na pódiích v Česku představil fanouškům tak, jak jej znají a uctívají.

Kromě toho Baumbruck sleduje tvůrčí proces komponisty, který souběžně píše hned dvojí hudbu, pro divadelní inscenaci a pro krimiseriál Oktopus; zároveň nahrává i další sólové album.

Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)
David Koller, Phil Shoenfelt a Jiří Hrubeš na narozeninovém koncertě Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)
Kamil Střihavka na narozeninovém koncertě Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)
Vilém Čok na narozeninovém koncertě Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)
Mimochodem od éry v kapele Pražský výběr až po vstup do Beatové síně slávy obsahuje Pavlíčkova tvorba spoustu filmové muziky, třeba k trezorové Strace v hrsti, k Havlovu Odcházení, ke Smyczkovu snímku Proč? či k nedávnému dramatu Tancuj, Matyldo!, za které získal Českého lva. Hudbu však dodal také k britským seriálům Merlin a Červený bedrník.

Po dokumentu bude mít premiéru ještě záznam Pavlíčkova narozeninového koncertu s řadou hostů – také na stanici ČT art, zatímco ČT1 bůhvíproč téhož večera reprízuje jiný muzikantský portrét, životní zpověď Františka Ringa Čecha, která vznikla před dvěma lety k jeho osmdesátinám.

Pavlíček je spolutvůrcem skupin Pražský výběr, BSP a autorem hudby skupin Stromboli a Big Heads. Rovněž složil hudbu k divadlu, muzikálům, seriálům či k celovečerním filmům. Za hudbu k filmu Tancuj Matyldo získal v roce 2024 Českého lva. V minulosti vstoupil do síně slávy Akademie populární hudby.

14. února 2026

