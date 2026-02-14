TELEVIZIONÁŘ: Michal Pavlíček, rockerská verze jubilanta očima kamaráda

Premiéra se přesně trefila do sedmdesátých narozenin výjimečného muzikanta, ovšem Baumbruck se nespokojil s běžným životopisným portrétem. Z důvěrné blízkosti mapuje situaci rockového kytaristy a skladatele na prahu jubilea, kdy se rozhoduje, v čem ještě bude pokračovat a kterou kapitolu hodlá uzavřít.
Kamera Pavlíčka zachycuje na sérii koncertů krátce poté, co absolvoval operaci pohybového aparátu a sbírá sílu, aby se na pódiích v Česku představil fanouškům tak, jak jej znají a uctívají.
Kromě toho Baumbruck sleduje tvůrčí proces komponisty, který souběžně píše hned dvojí hudbu, pro divadelní inscenaci a pro krimiseriál Oktopus; zároveň nahrává i další sólové album.
Mimochodem od éry v kapele Pražský výběr až po vstup do Beatové síně slávy obsahuje Pavlíčkova tvorba spoustu filmové muziky, třeba k trezorové Strace v hrsti, k Havlovu Odcházení, ke Smyczkovu snímku Proč? či k nedávnému dramatu Tancuj, Matyldo!, za které získal Českého lva. Hudbu však dodal také k britským seriálům Merlin a Červený bedrník.
Po dokumentu bude mít premiéru ještě záznam Pavlíčkova narozeninového koncertu s řadou hostů – také na stanici ČT art, zatímco ČT1 bůhvíproč téhož večera reprízuje jiný muzikantský portrét, životní zpověď Františka Ringa Čecha, která vznikla před dvěma lety k jeho osmdesátinám.
Pavlíček je spolutvůrcem skupin Pražský výběr, BSP a autorem hudby skupin Stromboli a Big Heads. Rovněž složil hudbu k divadlu, muzikálům, seriálům či k celovečerním filmům. Za hudbu k filmu Tancuj Matyldo získal v roce 2024 Českého lva. V minulosti vstoupil do síně slávy Akademie populární hudby.