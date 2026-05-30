TELEVIZIONÁŘ: Jak se Marilyn Monroe málem utopila v Řece do nenávratna

Jednou za kariéru si dobová bohyně sexu Marilyn Monroe zahrála hlavní roli ve westernu, v příběhu Řeka do nenávratna, který v neděli uvede ČT2. Málem se prý tenkrát utopila.
foto: ČT

Z vody ji museli zachraňovat, ač v kuloárech se jedovatě trousilo, že režisér Otto Preminger by ji možná do prudkého proudu s radostí ještě přistrčil. Od počátku mezi nimi vládly neshody.

Filmař totiž pomýšlel na jinou herečku, jenže studio trvalo na příští hvězdě, jíž režisér neustále připomínal nedostatek talentu. Monroe mu oplácela věčným zdržováním a zveličováním svých zranění. Platil prý na ni pouze její herecký partner Robert Mitchum, který však měl s režisérem problémy zase kvůli své náklonnosti k alkoholu a marihuaně.

Preminger trval na tom, aby se herci ve scénách na voru v peřejích nenechali zastupovat kaskadéry, čímž se natáčení protáhlo a prodražilo, nicméně ve skutečnosti hvězdy směly účinkovat pouze na voru připevněném ke břehu řeky; přesto si tu Marilyn Monroe vyvrtla kotník.

Představovala zpěvačku, kterou z rozbouřených vod zachrání farmář se svým synem, na řeku se však společně znovu vydají, aby unikli hrozícímu útoku indiánů.

Paradoxně přesto, že režisér i herečka točili Řeku do nenávratna neradi, pouze na základě své smlouvy se studiem, a oba považovali scénář za podprůměrný, což bylo asi jediné, na čem se shodli, výsledný snímek v tehdejších kinech uspěl.

Premiéru měl v roce 1954 a na tržbách získal čtyřnásobek vložených nákladů. Lákalo hlavně jiskření mezi ústřední dvojicí, třeba na výtku „hemží se to tady indiány a vy si jdete rybařit“ hrdinka slyší, že „existuje hodně způsobů, jak umřít, a smrt hlady není můj oblíbený“.

