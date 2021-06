TELEVIZIONÁŘ: Manéž, která přes třicet let věří, že se dovedem smát

Připomene totiž šedesát let brněnského studia ČT, kde se pořad točí, a jména hostů zní zase slibně. Hudbu obstarají Big Band Gustava Broma a Ondřej Pivec.

Z herců bude Pavel Liška řešit nesmrtelnost a Mariana Chmelařová zákeřnosti světa online, Pavel Zedníček přijde v roli zápasníka a Jitka Čvančarová coby zpěvačka. Tvůrci naznačují, že dorazí také pandemie, ovšem podrobnosti tají.

Na každý pád se právě Manéž Bolka Polívky stala vlajkovou lodí brněnského studia – i proto, že už na sklonku normalizace poskytovala ostrůvek svobody.

Ostatně sám její hlavní aktér nevěřil, že tehdejší mocní přijmou jeho podmínku: „Pokud do televize vůbec půjdu, tak jedině s programem, který budu dělat sám a který bude záviset na mně.“ Stalo se.

A dodnes tu platí i jiná Polívkova slova: „Pokaždé, když chystám Manéž, říkám si – Koho zase urazíš? Provokovat je určitě zdravé a patří to k šaškování. Komediant by měl provokovat, vyburcovat, upozornit. To k mému řemeslu patří a v tom smyslu provokatér jsem.“