TELEVIZIONÁŘ: Vraždu v přímém přenosu vyšetřují Lukavský a Tříska

Dvojice vyšetřovatelů zamíří do studia, kde během přímého přenosu inscenace detektivky Případ pro tři vrahy zemřel populární herec. Do křesla, ve kterém seděl, totiž pachatel, jenž nejspíše věděl o slabém srdci své oběti, pustil elektrický proud.
Tandem policistů, uvážlivý v podání Radovana Lukavského a dychtivý neboli Jan Tříska, musí vyloučit nešťastnou náhodu a zjistit, kdo mohl mít motiv, od ženy zavražděného a jejího milence až po herecké kolegy a členy štábu.
Titulních pět milionů diváků u jednoho pořadu představuje pro dnešní televize nedostižnou metu, ostatně inscenace vznikla podle knižní předlohy Václava Nývlta, která vyšla v roce 1962 a nesla přece jen skromnější titul Dva miliony svědků.
O tři roky později režírovala přepis látky Eva Sadková; nadčasovost její adaptaci zajistily jak atraktivní prostředí, tak obsazení, v němž figurují ještě Miroslav Macháček, Rudolf Hrušínský, Luděk Munzar nebo Irena Kačírková, a v neposlední řadě dobová hudba v podání skupiny Mefisto či zpěvačky Pavlíny Filipovské.
Klasický žánrový model vrcholí rekonstrukcí zločinu přímo v televizním studiu, kde se za pomoci důkazů odhalí, že příležitost zapojit během vysílání proud měl jediný člověk.
Pravda, důvody i původní záměry jeho vražedné mise poněkud pokulhávají, nicméně coby oddechové retro se 5 milionů svědků pořád hodí; navíc v listopadovém období, kdy připomíná Třískovy nedožité devadesátiny.