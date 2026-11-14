TELEVIZIONÁŘ: Vraždu v přímém přenosu vyšetřují Lukavský a Tříska

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  8:30
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Z filmu 5 milionů svědků

Z filmu 5 milionů svědků | foto: NFA

Z filmu 5 milionů svědků
Z filmu 5 milionů svědků
Z filmu 5 milionů svědků
Z filmu 5 milionů svědků
5 fotografií
V současném souboji nesčetných stanic nezaškodí připomenout si doby, kdy ještě vysílala pouze jedna jediná, a dokonce i televizní inscenace uváděla naživo. Tehdy se mohlo zrodit kriminální drama 5 milionů svědků, které v sobotu opráší CS film.

Dvojice vyšetřovatelů zamíří do studia, kde během přímého přenosu inscenace detektivky Případ pro tři vrahy zemřel populární herec. Do křesla, ve kterém seděl, totiž pachatel, jenž nejspíše věděl o slabém srdci své oběti, pustil elektrický proud.

Tandem policistů, uvážlivý v podání Radovana Lukavského a dychtivý neboli Jan Tříska, musí vyloučit nešťastnou náhodu a zjistit, kdo mohl mít motiv, od ženy zavražděného a jejího milence až po herecké kolegy a členy štábu.

Titulních pět milionů diváků u jednoho pořadu představuje pro dnešní televize nedostižnou metu, ostatně inscenace vznikla podle knižní předlohy Václava Nývlta, která vyšla v roce 1962 a nesla přece jen skromnější titul Dva miliony svědků.

Z filmu 5 milionů svědků
Z filmu 5 milionů svědků
Z filmu 5 milionů svědků
Z filmu 5 milionů svědků
Z filmu 5 milionů svědků
5 fotografií

O tři roky později režírovala přepis látky Eva Sadková; nadčasovost její adaptaci zajistily jak atraktivní prostředí, tak obsazení, v němž figurují ještě Miroslav Macháček, Rudolf Hrušínský, Luděk Munzar nebo Irena Kačírková, a v neposlední řadě dobová hudba v podání skupiny Mefisto či zpěvačky Pavlíny Filipovské.

Klasický žánrový model vrcholí rekonstrukcí zločinu přímo v televizním studiu, kde se za pomoci důkazů odhalí, že příležitost zapojit během vysílání proud měl jediný člověk.

Pravda, důvody i původní záměry jeho vražedné mise poněkud pokulhávají, nicméně coby oddechové retro se 5 milionů svědků pořád hodí; navíc v listopadovém období, kdy připomíná Třískovy nedožité devadesátiny.

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