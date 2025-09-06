TELEVIZIONÁŘ: Jedna z mála žen, co umí vykládat vtipy. Libuše Švormová

Uznávaná herečka a dabérka s osobitým hlasovým projevem, která nedávno slavila devadesátiny, se představí v bilančním portrétu Šedesát šest sezón Libuše Švormové, jehož premiéru uvede v sobotu ČT1.
Libuše Švormová v seriálu Zoo (2024)

Libuše Švormová v seriálu Zoo (2024) | foto: FTV Prima

Libuše Švormová v seriálu Jedna rodina (2022)
Libuše Švormová v seriálu Slunečná (2020)
Michele Mercierová a Libuše Švormová
Libuše Švormová v seriálu Ohnivý kuře (2016)
„Před natáčením dokumentu jsme se osobně neznali. Ale byla pro mne vždy výraznou osobností, která svým hrdinkám, ačkoli to třeba nemusely být postavy hlavní, dokázala vtisknout cosi nezaměnitelného,“ popisuje scenárista a režisér Petr Slavík.

K zobrazení divadelní dráhy Libuše Švormové, která začala po ukončení studií na DAMU roku 1959 v pardubickém divadle a skončila kvůli hereččinu slábnoucímu zraku letos na jaře představením v pražském Divadle na Vinohradech, přizval dokumentarista řadu jejích kolegů.

Jubilantce vzdají hold například Naďa Konvalinková, Petr Kostka, Carmen Mayerová, Tomáš Töpfer nebo Petr Nárožný, který jí složil nevšední poklonu: „Je to jedna z mála žen, která umí vykládat vtipy. To je vzácná vlastnost,“ prohlásil její partner z jevištního evergreenu Víš přece, že neslyším, když teče voda.

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Co všechno víte o životě a kariéře Libuše Švormové

Také Kostka, její seriálový manžel z Kukaček, v dokumentu potvrdil, že „Libuška se nemění a je s ní legrace“ a Mayerová zmíní paradox, že „líbezné Libušce dávali často úlohy semetrik“.

Dokument neopomene ani nejslavnější dabingovou roli Švormové, totiž Angeliku z pětidílné francouzské série. „Tehdy jsem netušila, že se z Angeliky stane takový hit. Pro mě znamenalo požitek už jenom se dívat na Michele Mercierovou,“ vzpomíná nositelka divadelní Thálie i dabérské Ceny Františka Filipovského.

Slovo dostane také hereččin nynější manžel Jaroslav Patera; před ním byla životní partnerkou spisovatele Jana Otčenáška.

