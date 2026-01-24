I jeho základ tvoří tuzemská realita, scenárista Zdeněk Holý a režisér Radim Špaček vycházeli z kauzy Viktora Kalivody, který v roce 2005 zastřelil v lese tři zcela náhodně vybrané kolemjdoucí.
Připravoval se tak na svůj hlavní plán, hodlal totiž vystřílet celý vagon pražského metra; dokonce v rámci tréninku se jím i s pistolí skrytou za novinami zkusil projet.
Po svém dopadení se k vraždám přiznal, ale motiv zůstal záhadou, zmiňoval jenom svůj obdiv k Olze Hepnarové, která úmyslně najela na zastávku tramvaje a usmrtila osm lidí.
Kalivoda přitom nebyl žádný primitiv ze společenské periferie, nýbrž inteligentní a vzdělaný muž z vážené rodiny, bývalý policista, a dokonce úspěšný účastník vědomostní soutěže Chcete být milionářem?, v níž vyhrál 320 tisíc korun; koupil si za ně zbraně.
Film zachycuje zhruba poslední rok Kalivodova života před zatčením, zahrnující i dva neúspěšné pokusy o sebevraždu, kterou se mu povedlo dokonat až za mřížemi, během výkonu doživotního trestu.
Zásluhy za působivost minimalistického filmu se často přisuzují jednak kameře, za níž stál rumunský mistr obrazu Oleg Mutu, jednak výkonu Michala Balcara v titulní roli, který s výjimkou pohádky Hodinářův učeň dostával do té doby spíše vedlejší úlohy; o to zajímavěji jeho tvář účinkuje.
Další hlavní postava potkala Balcara ve snímku Ovce žerou první, který se chystá do kin letos na jaře.