TELEVIZIONÁŘ: Sériový vrah, který vyhrál televizní seznamovací show

Anna Kendricková ve svém režijním debutu Woman of the Hour | foto: Netflix

Zúčastnil se totiž úspěšného seznamovacího pořadu s názvem The Dating Game, u nás uváděného pod názvem Rande naslepo, a dokonce jej svého času vyhrál.

Právě jeho si totiž soutěžící vybrala ze tří neviditelných uchazečů, podle příjemného hlasu a vtipných odpovědí. Ve skutečnosti s ním prý vztah nenavázala, protože se jí zdál děsivý. To jí nejspíš zachránilo život.

Rodney Alcala, jak se mimořádně inteligentní a pohledný muž jmenoval, totiž mohl mít na svědomí mnohem více obětí, než mu soudy prokázaly – tedy osm. Odhaduje, že mohl zabít až sto třicet žen a dívek, často je vábil jako modelky pro své amatérské fotografie a mohly mezi nimi být i účastnice seznamovací soutěže.

Alcala zemřel v 77 letech ještě před výkonem trestu smrti, k němuž byl odsouzen.

Nyní jeho jméno oživuje snímek, který zažil světovou premiéru na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, načež jej pro svou streamovací službu za jedenáct milionů dolarů odkoupil Netflix.

Jeden z prvních diváků vzkázal, že Woman of the Hour spadá mezi filmy, jež by muži měli vidět v doprovodu žen. „Právě ženské reakce během promítání poskytují jedinou možnost, aby někdo jako já, tedy bílý muž, začal vůbec chápat, co obnáší být terčem, který se obecně považuje za fyzicky slabší,“ píše fanoušek.

Přidává slova uznání na adresu Kendrickové za kamerou. Ve svém nadšení nezůstal sám, coby nadějná režisérská osobnost byla herečka oceněna i na festivalu v Palm Springs.