TELEVIZIONÁŘ: Jak si zamilovaný Američan v Paříži dotančil pro Oscary

Po Novém roce tomu bude už pětasedmdesát let, co se zrodil jeden z nesmrtelných muzikálů. Za úspěch snímku Američan v Paříži, který v sobotu připomene ČT art, mohou především tři muži.
Gene Kelly ve filmu Američan v Paříži (1951)

Skladatel George Gershwin, jehož melodie dodnes s oblibou používají krasobruslaři, fenomenální tanečník Gene Kelly, kterého podle pamětníků ostatní těžko snášeli kvůli jeho blahosklonnému přístupu a jízlivým poznámkám, a režisér Vincente Minnelli, jenž se během natáčení rozváděl s Judy Garlandovou, takže Kelly za něho na režijním postu zaskakoval.

V zákulisí to vůbec jiskřilo, Kellymu třeba vadilo, že křehká Leslie Caronová představující dívku, do níž se jeho hrdina zamiluje, pracovala jenom obden, protože následkem válečné podvýživy se rychle unavila.

Další z hereček zase měla třítýdenní pauzu kvůli neštovicím, jejichž pozůstatky přidělaly práci maskérům, a neodpočívala ani výprava. Musela totiž postavit v ateliérech americké společnosti MGM nápodoby více než čtyřiceti pařížských scenerií, neboť přímo ve francouzské metropoli, kde vznikly jenom dva záběry bez účasti Kellyho, nenašel štáb potřebné podmínky k práci.

Naopak se ušetřilo, když studio obléklo Caronovou do stejných kostýmů, jaké krátce před ní nosila Elizabeth Taylorová ve filmu Otec nevěsty. Mimochodem Kelly trval na tom, aby jeho partnerku hrála skutečná Francouzka, což pak paradoxně ztížilo jejich domluvu, protože tehdejší filmová debutantka Caronová neuměla anglicky.

Režisér Minnelli, tanečnice Caronová a scenárista Američana v Paříži Alan Jay Lerner společně natočili sedm let poté pro MGM další muzikál, titul Gigi, a znovu vybojovali Oscara za nejlepší film.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

