TELEVIZIONÁŘ: Šťastná léta, jak je se svým otcem žil syn Karla Svobody

Jistě v sobotu večer na ČT1 dopadne lépe hned z několika důvodů. Předně portrétům osobností sluší intimita obrazovky víc než velké plátno, navíc skladatelovo jméno zná právě z obrazovky každý.

A v neposlední řadě může zvědavost povzbudit fakt, že snímek natočil Petr Klein Svoboda, tedy hudebníkův syn, za použití bohatých rodinných archivů.

Takže tentokrát obvyklé „mluvící hlavy“ ustupují do pozadí a taktovku přebírá přirozená důvěrnost technicky nedokonalých domácích záběrů od letních prázdnin po vánoční svátky, ať už sám Karel Svoboda drží v ruce kameru, nebo naběračku s bramborovým salátem.

Vyložený unikát pak představují soukromé oslavy muzikantova jubilea v Národním divadle, které by se daly jednoduše popsat jako celonárodní sjezd celebrit.

Samozřejmě vedle šťastných let Karla Svobody musel jeho potomek do filmu zahrnout také roky méně šťastné, završené skladatelovým dobrovolným odchodem ze života. Ale byť to muselo znovu bolet, zaznamenal je zdrženlivě a bez plačtivosti.