TELEVIZIONÁŘ: Vánoce ohlašují tři bratři. Tentokrát Jonas Brothers

  10:17
Na Vánoce doma s Jonas Brothers. Tak se jmenuje celovečerní novinka streamovací služby Disney+, která propojí adventní téma s typickým humorem a s muzikou populární skupiny tří sourozenců.
Jonas Brothers ve vánočním filmu

Jonas Brothers ve vánočním filmu | foto: Disney+

Jonas Brothers ve vánočním filmu
Nick Jonas, Kevin Jonas a Joe Jonas na koncertě v Québeku. (22. června 2024)
Nick Jonas, Kevin Jonas a Joe Jonas na koncertě v Québeku. (22. června 2024)
Nick Jonas, Kevin Jonas a Joe Jonas na koncertě v Lisabonu. (22. června 2024)
Čistě pro pořádek, rodiče Jonasovi mají ještě čtvrtého syna, ale kapelu tvoří pouze Nick, Kevin a Joseph přezdívaný Joe. Už v začátcích své kariéry se spojili se značkou Disney, která jim nyní poskytla zázemí pro vznik bláznivé hudební komedie s nádechem sváteční nálady.

Tři slavní bratři v ní svádějí závod s časem, neboť během pořádně zašmodrchané cesty z Londýna do New Yorku se zoufale snaží dorazit pokud možno včas, aby mohli tradiční vánoční rituály strávit se svými blízkými.

Bohužel hned na začátku bratři Jonasovi dospějí k názoru, že svůj obvyklý podpůrný tým vlastně nepotřebují a že přesun z bodu A do bodu B zvládnou hladce sami, což je omyl, který se jim krutě vymstí. Čekají je nejrůznější překážky, počínaje klasickým předvánočním chaosem na všech letištích a konče putováním lesem, kde zažijí útok vlčí smečky.

Kariéra skupiny Jonas Brothers trvá už dvacet roků, před několika lety se bratři rozešli, vyzkoušeli si sólové projekty a následně se zase dali dohromady. Přízvisko „Disney kapela“ nosí i proto, že na stanici účinkují ve vlastním pořadu.

Původně Nick Jonas, který si zahrál například ve filmové sérii Jumanji, plánoval pouze vlastní dráhu, ovšem pak jeho agent objevil talent také u dvou sourozenců svého svěřence. A byť každý z trojice občas odbočí ke svým vlastním záležitostem, pro fanoušky fungují hlavně jako celek, což platí od projektu Camp Rock až po nynější testování vánoční tematiky.

