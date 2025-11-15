TELEVIZIONÁŘ: Vánoce ohlašují tři bratři. Tentokrát Jonas Brothers

Čistě pro pořádek, rodiče Jonasovi mají ještě čtvrtého syna, ale kapelu tvoří pouze Nick, Kevin a Joseph přezdívaný Joe. Už v začátcích své kariéry se spojili se značkou Disney, která jim nyní poskytla zázemí pro vznik bláznivé hudební komedie s nádechem sváteční nálady.
Tři slavní bratři v ní svádějí závod s časem, neboť během pořádně zašmodrchané cesty z Londýna do New Yorku se zoufale snaží dorazit pokud možno včas, aby mohli tradiční vánoční rituály strávit se svými blízkými.
Bohužel hned na začátku bratři Jonasovi dospějí k názoru, že svůj obvyklý podpůrný tým vlastně nepotřebují a že přesun z bodu A do bodu B zvládnou hladce sami, což je omyl, který se jim krutě vymstí. Čekají je nejrůznější překážky, počínaje klasickým předvánočním chaosem na všech letištích a konče putováním lesem, kde zažijí útok vlčí smečky.
TRENDY V KLIPECH: Xindl X nechce dospět, Jonas Brothers podpořili pacienty s rakovinou
Kariéra skupiny Jonas Brothers trvá už dvacet roků, před několika lety se bratři rozešli, vyzkoušeli si sólové projekty a následně se zase dali dohromady. Přízvisko „Disney kapela“ nosí i proto, že na stanici účinkují ve vlastním pořadu.
Původně Nick Jonas, který si zahrál například ve filmové sérii Jumanji, plánoval pouze vlastní dráhu, ovšem pak jeho agent objevil talent také u dvou sourozenců svého svěřence. A byť každý z trojice občas odbočí ke svým vlastním záležitostem, pro fanoušky fungují hlavně jako celek, což platí od projektu Camp Rock až po nynější testování vánoční tematiky.