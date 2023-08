TELEVIZIONÁŘ: Depp vs. Heardová. Tři díly manželské války před soudem

Snímek připomíná ostře sledovaný soudní spor bývalých životních partnerů z řad hollywoodské smetánky, herců Johnnyho Deppa a Amber Heardové, a slibuje, že ve třech epizodách vedle autentických svědectví obou stran zazní též otázka, jakou roli hraje pravda a spravedlnost v současné éře sociálních sítí.

Výsledek už známe, exmanželka se svými tvrzeními o domácím násilí neuspěla, nicméně proces trvající šest týdnů obnášel dvě stě hodin přímého přenosu ze soudní síně a nespočet komentářů podporovatelů jedné či druhé strany od Twitteru po TikTok.

Režisérka trilogie Emma Cooperová proto nastoluje také téma, zda a do jaké míry mohly hlasy internetové veřejnosti ovlivnit rozhodování soudu. Cooperová už má za sebou několik obdobných dokumentů, za svůj loňský titul Tajemství Marilyn Monroe: Ztracené nahrávky získala nominaci na výroční cenu britské filmové akademie.

Není však zdaleka první z filmařů, kteří se na hvězdné kauze přiživili. Vznikly již mimo jiné dokumenty Johnny a Amber: Pravda, nebo lži či Johnny vs. Amber: Americký soud, a dokonce i hraná verze soukromé války předhozené veřejnosti. Jmenuje se Hot Take: The Depp/Heard Trial a ústřední dvojici v ní hrají Mark Hapka s Megan Davisovou.

Snímek, který natočila Sara Lohmanová, však zůstal mimo kina, běžel pouze na síti a v diváckém hodnocení vesměs propadl, i když právě herecký výkon „náhradníků“ titulních hrdinů vadil podle ohlasů ze všeho nejméně.