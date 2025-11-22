TELEVIZIONÁŘ: Nejen hajný Kuba. Jaroslav Satoranský je hlavně herec gentleman

Autor:
  15:56
Je mu pětaosmdesát let, příští rok uplyne šedesát let od chvíle, kdy se stal členem pražského Divadla na Vinohradech, a několik generací vyrůstalo s jeho hajným Kubou z večerníčku Krkonošské pohádky.
Jaroslav Satoranský během vzniku dokumentu v režii Ondřeje Kepky

Jaroslav Satoranský během vzniku dokumentu v režii Ondřeje Kepky | foto: archiv Ondřeje Kepky

Jaroslav Satoranský na své chalupě společně s režisérem Ondřejem Kepkou
Jaroslav Satoranský společně s režisérem Jaroslavem Soukupem
Jaroslav Satoranský ve studiu se Soňou Norisovou
Jaroslav Satoranský v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (12. listopadu 2024)
12 fotografií

Přesto titulní aktér portrétního dokumentu Jaroslav Satoranský – herec gentleman, jehož premiéru nasadí ČT1 v sobotu večer, sám sebe považuje za nezajímavého.

Jiného názoru je zjevně tvůrce snímku Ondřej Kepka, který po boku Satoranského stanul poprvé před kamerou už jako malý kluk v televizní inscenaci Tetinka. Traduje se, že tehdy šestiletého syna Gabriely Vránové doporučili režisérovi její kolegové, konkrétně právě Satoranský se Zdeňkem Řehořem.

V té době vedle menších filmových rolí už měl Satoranský za sebou historický seriál F. L. Věk a před sebou dvě populární, byť dobovou propagandou poznamenané ságy, Nejmladší z rodu Hamrů a Inženýrská odysea.

Mimochodem v obou si jeho hrdina shodně vyslechl, že už by se měl konečně oženit, aby nezůstal sám. Na sklonku kariéry pak Satoranského potkal jiný divácky úspěšný seriál, Policie Modrava.

Vedle divadla, televize a filmu, kde stojí za zmínku alespoň postava ze Skřivánků na niti, se nositel Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohry uplatnil rovněž v dabingu, jeho hlasem promlouvá třeba filmový taťka Šmoula, ale také hollywoodští herci Alan Alda nebo Christopher Walken.

Navíc psal hudbu a písničky, učil na DAMU i na konzervatoři, podle kolegů vykazuje nebývalou kutilskou zručnost, a pokud je to pořád „nezajímavé“, pak se dá připojit příbuzenský rodokmen: vnukem bratrance Jaroslava Satoranského je totiž uznávaný basketbalista Tomáš Satoranský.

