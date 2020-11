TELEVIZIONÁŘ: Okamžik, kde se James Bond naposledy zasekl. Zatím

Odvysílá jej v sobotu Max a nepatří zrovna k nejjiskřivějším v historii bondovek, neboť se prokousává naředěnou minulostí, nostalgickou melancholií a vůbec zachmuřeným vzdycháním po časech, kdy byli elitní špioni řady nula nula ještě uctíváni.

Nicméně ve finále dává hrdina výpověď a odjíždí se svou momentální láskou Madeleine za poklidným společným životem. Vydržel jim, zdá se, od zrodu příběhu Spectre plných šest let, protože dívka v podání Léy Seydouxové se objeví též v navazujícím příběhu Není čas zemřít.

Pravda, nebude už jedinou kráskou v blízkosti Daniela Craiga, jenž se tady s rolí milovníka martini s vodkou „protřepat, nemíchat“ definitivně rozloučí, ale ve filmu Spectre má také zdatné soupeřky včetně Moniky Bellucci.

Navíc tu zazní oscarová píseň Writing’s on the Wall v podání Sama Smitha, a kdyby nic jiného, tak úvodní scéna zasazená do barvitých mexických oslav svátku mrtvých za zopakování vždycky stojí.