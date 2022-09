TELEVIZIONÁŘ: To jsem byl já. Já, Alfred Hitchcock, mistr strachu

Vedle ní navíc v kanadském dokumentu Já, Alfred Hitchcock, jehož premiéru uvádí v neděli ČT art, účinkuje spousta hollywoodských osobností. Jak těch, kteří v Hitchcockovi vidí svůj vzor, včetně Johna Landise, Eliho Rotha či Edgara Wrighta, tak režisérových spolupracovníků a slavných hereček jeho děl, Ingrid Bergmanové nebo Janet Leighové.

Vedle dochovaných i novodobých svědectví Hitchcockův portrét obsahuje rovněž záběry z jeho klasických filmů, unikáty z režisérova osobního archivu a vlastní výroky mistra filmového napětí nebo členů rodiny.

Tvůrce dokumentu Joel Ashton McCarthy se však nevyhýbá ani kontroverzním momentům Hitchcockovy kariéry koneckonců sám rád provokuje ve všech žánrech, které si zkusil, od muzikálu po internetový seriál.

„Nejhorší věc, kterou může filmař udělat, je nudit diváky. Ať se smějí, ať pláčou, ale nesmí se nudit, to je největší tvůrčí zločin,“ zní McCarthyho zásada, kterou by sám Hitchcock, stvořitel klasických thrillerů Psycho, Ptáci, Vertigo nebo Okno do dvora, určitě podepsal.