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TELEVIZIONÁŘ: Indiana Jones se sice loučí, ale pořád má humor i styl

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  8:15
Indiana Jones a nástroj osudu

Indiana Jones a nástroj osudu | foto: Disney

Snímek z filmu Indiana Jones a nástroj osudu
Snímek z filmu Indiana Jones a nástroj osudu
Snímek z filmu Indiana Jones a nástroj osudu
Snímek z filmu Indiana Jones a nástroj osudu
6 fotografií
Stanice Prima Max nasazuje v sobotu večer i v neděli vpodvečer jeden a týž titul, Indiana Jones a nástroj osudu. Tedy poslední dobrodružství archeologa vyzbrojeného znalostmi, kloboukem, bičem a humorem.

Není to sice nejlepší díl z celé série, nicméně pořád zosobňuje dostatečně zábavnou podívanou, příhodnou právě pro prázdninový čas. Snímek, který měl premiéru v kinech před třemi lety, se sice tradičně drží retrostylu, tentokrát však příběh zasazuje do bližší historie.

Konkrétně do šedesátých let, kdy se mezi tehdejším Sovětským svazem a Spojenými státy rozhořel souboj o dobytí vesmíru. Titulní hrdina, kterého si zahrál opět Harrison Ford, zjistí, že americká vláda v touze po vítězství neváhá naverbovat i pochybné existence s temnou minulostí.

Patří k nim právě úhlavní padouch v podání Madse Mikkelsena, bývalý nacista, který se podílel na programu přistání na Měsíci. Ačkoli nechybí napětí, akce ani mystika, přece jen z pátého Indiany Jonese čiší trocha nostalgie.

Snímek z filmu Indiana Jones a nástroj osudu
Snímek z filmu Indiana Jones a nástroj osudu
Snímek z filmu Indiana Jones a nástroj osudu
Snímek z filmu Indiana Jones a nástroj osudu
6 fotografií

Poprvé se Steven Spielberg vzdal režie, což se projevilo mimo jiné tím, že poslední díl je nejdelší ze všech a první natočený na digitální materiál. Jinak se nic nezměnilo, Spielberg řekl, že „pětka“ musí vzniknout dřív, než Ford oslaví osmdesátku, a pokud by herec s natáčením nesouhlasil, projekt by skončil.

Naštěstí pro fanoušky se to těsně stihlo a trikově omlazený Ford nejenže souhlasil, hlavně byl kategoricky proti tomu, aby jej nahradil kdokoli jiný. „Já jsem Indiana Jones. Až já tu nebudu, nebude už ani on,“ prohlásil Ford o své slavné postavě. Rozloučil se s ní v tradičním stylu, což obnáší bitky, vtipy, hrobky, šifry, jeskyně plné hmyzu, jen hady nahradili mořští úhoři.

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TELEVIZIONÁŘ: Indiana Jones se sice loučí, ale pořád má humor i styl

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