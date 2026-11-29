Česky kniha vyšla pod názvem Zvoník od Matky Boží, její první filmová adaptace z roku 1905 měla pro změnu titul podle hlavní hrdinky Esmeralda, hlavní roli Quasimoda si před kamerou v různých verzích zahráli mimo jiné Anthony Quinn či Anthony Hopkins.
Romantický příběh postupně zrodil rovněž animovanou disneyovku, operu, balet nebo muzikál. Nynější projekt Hrbáč, duch města Paříže představuje již pátou spolupráci mezi režisérem Jeanem-Françoisem Richetem a hercem Vincentem Casselem, od dvoudílného Veřejného nepřítele až po Vládce Paříže.
Ústřední dějiště příběhu zosobňuje pařížská katedrála Notre-Dame, v níž znetvořený sirotek Quasimodo vyrostl a pracuje. Pro svůj vzhled čelí všeobecnému posměchu, pouze krásná cikánka Esmeralda se jej zastane, ale lásku, kterou k ní pocítí hrbatý, téměř hluchý a na jedno oko slepý zvoník, nedokáže opětovat.
V nejnovější adaptaci ji ztvárnila Daphné Patakia. V zápletce figuruje ještě zákeřný kněz a mladý nápadník Esmeraldy. Jak to bylo dál, je všeobecně známo: Quasimodo sice poskytne ohrožené dívce v chrámu útočiště a přizná, že ji miluje, kráska však přes veškerý soucit má z ohyzdného muže s čistým srdcem strach.
Když je popravena, Quasimodo se za její popravu pomstí a po letech najdou jeho ostatky v Esmeraldině hrobu. Ovšem nový film může dějovou linku upravit, tvůrci zmiňují třeba dobovou epidemii cholery a lékařské experimenty.