Britský premiér, jehož hraje Idris Elba, a americký prezident, kterého ztvárnil John Cena, spolu sice veřejně soupeří, což tradičnímu spojenectví jejich zemí zrovna neprospívá, ale když jsou na vrcholné schůzce politických lídrů vystaveni útoku, musí se spolehnout jeden na druhého. Třebaže během divoké jízdy několika státy stihnou i spoustu jedovatých slovních přestřelek.
Trasa jejich útěku vede z Běloruska přes Polsko a Chorvatsko do Itálie, přičemž z letadla Air Force One vyskakují s padáky nebo potkávají ozbrojence se zkříženými srpy a kladivy.
Projekt měl původně podobu akčního thrilleru, ale když do něj nastoupil režisér Ilya Naishuller, přišel s nápadem, že by mohl účinkovat lépe v žánru akční komedie. Což se ukázalo jako rozumná volba.
Navíc právě choreografie četných akcí je filmařovou specialitou, podrobný technický scénář včetně záběrů útoku na Air Force One dával dohromady pět měsíců. Samozřejmě tvůrcům občas vypomohly triky, například železniční most „někde v Rakousku“ se ve skutečnosti nachází v Černé Hoře a slouží pouze silniční dopravě, vlak se na něj přidával teprve v postprodukci.
Oddechovou kratochvíli vzali na milost i někteří kritikové s tím, že „opravdu dobrá bláznivá komedie dokáže kupodivu přinést radost“ a že kolísání „mezi akcí a komedií, mezi ironií a sentimentem, mezi chaosem a sebereflexí, může ve výsledku stvořit překvapivě zábavný film“.