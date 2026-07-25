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TELEVIZIONÁŘ: Když se Hlavy státu musí z Běloruska prostřílet do Itálie

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  10:32
Idris Elba a John Cena ve filmu Hlavy státu

Idris Elba a John Cena ve filmu Hlavy státu | foto: HBO

Idris Elba ve snímku Luther: Pád z nebes
John Cena jako přísný agent tajné služb v traileru akčního filmu Bumblebee.
Idris Elba na Olivier Awards v Londýně (6. dubna 2025)
Herec a wrestler John Cena.
12 fotografií
Nechutné tahanice kolem české delegace na nedávném summitu NATO zcela vyblednou před zážitky, které si na takové schůzce musely přetrpět postavy akční komedie Hlavy státu, jejíž tuzemskou televizní premiéru uvádí nedělní HBO.

Britský premiér, jehož hraje Idris Elba, a americký prezident, kterého ztvárnil John Cena, spolu sice veřejně soupeří, což tradičnímu spojenectví jejich zemí zrovna neprospívá, ale když jsou na vrcholné schůzce politických lídrů vystaveni útoku, musí se spolehnout jeden na druhého. Třebaže během divoké jízdy několika státy stihnou i spoustu jedovatých slovních přestřelek.

Trasa jejich útěku vede z Běloruska přes Polsko a Chorvatsko do Itálie, přičemž z letadla Air Force One vyskakují s padáky nebo potkávají ozbrojence se zkříženými srpy a kladivy.

Idris Elba a John Cena ve filmu Hlavy státu
Idris Elba ve snímku Luther: Pád z nebes
John Cena jako přísný agent tajné služb v traileru akčního filmu Bumblebee.
Idris Elba na Olivier Awards v Londýně (6. dubna 2025)
12 fotografií

Projekt měl původně podobu akčního thrilleru, ale když do něj nastoupil režisér Ilya Naishuller, přišel s nápadem, že by mohl účinkovat lépe v žánru akční komedie. Což se ukázalo jako rozumná volba.

Navíc právě choreografie četných akcí je filmařovou specialitou, podrobný technický scénář včetně záběrů útoku na Air Force One dával dohromady pět měsíců. Samozřejmě tvůrcům občas vypomohly triky, například železniční most „někde v Rakousku“ se ve skutečnosti nachází v Černé Hoře a slouží pouze silniční dopravě, vlak se na něj přidával teprve v postprodukci.

Oddechovou kratochvíli vzali na milost i někteří kritikové s tím, že „opravdu dobrá bláznivá komedie dokáže kupodivu přinést radost“ a že kolísání „mezi akcí a komedií, mezi ironií a sentimentem, mezi chaosem a sebereflexí, může ve výsledku stvořit překvapivě zábavný film“.

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