TELEVIZIONÁŘ: Hitlera chtěl ztvárnit pravdivě, jinak nemá smysl ho hrát

„Jsem proti nacismu jako kdokoli jiný, ale coby herec musím vidět Hitlerův úhel pohledu. Za obrazem monstra se skrýval muž, který měl své citové problémy, ale dokázal být nesmírně okouzlující, zdvořilý a ohleduplný. Musím Hitlera prezentovat pravdivě, jinak nemá smysl ho hrát,“ prohlásil tehdy Guinness.
Podle kolegy Petera Ustinova byl vidinou role tak posedlý, že po dohadech, že ji dostane Dustin Hoffman, si Guinness koupil Hitlerův kostým a nechal se v něm v odlehlé části Londýna fotografovat.
Všiml si jej prý jenom policista, který herce upozornil, že jeho vůz stojí na zákazu parkování, ale pokutu mu nedal s odůvodněním, že by nerad strávil zbytek života v koncentračním táboře.
Psychologický portrét člověka, který se hroutí pod tíhou vlastního šílenství i zkázy světa, jejž stvořil, vznikl v roce 1973 na základě přímého svědectví německého důstojníka Gerharda Boldta, který prožil závěrečné dny druhé světové války právě v Hitlerově bunkru.
Ač snímek patřil k prvním, které se odvážily sledovat historii přímo Hitlerovýma očima, dobová kritika jej přijala vlažně. Uznávaný kritik Roger Ebert sarkasticky podotkl, že Hitler a Eva Braunová v něm tráví poslední společné chvíle jako romantizovaný gangsterský pár Bonnie a Clyde.