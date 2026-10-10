Právě na HBO se rodinná kronika tří generací žen vysílala již v únoru, jde tedy o podobný model jako v případě Hvězdné hodiny vrahů, již před premiérou v ČT uvedl placený Canal+.
Oba tituly se odehrávají v historických kulisách a přesahují lokální tematiku, proto se jim dostalo mezinárodní podpory, nicméně liší se tím, že rozhodující tvůrčí profese snímku Gerta Schnirch od předlohy přes režii, scénář a hlavní role zůstaly v Česku.
Hlavní hrdinka vyrůstá v Brně třicátých let v národnostně smíšené rodině. Sama tíhne spíše k české matce, kdežto její bratr k německému otci, jenž se přiklání k nacismu. Za okupace dívka postupně ztratí všechny své blízké a s posledními výstřely války porodí dcerku, jejíž původ jí způsobí celoživotní trauma a vzájemné odcizení.
Navíc je násilně zařazena do odsunu, přezdívaného brněnský pochod smrti, a když se jí podaří zůstat na rodné půdě a z venkovského statku se vrátí do Brna, kde potká svou první lásku, uvěří Gerta konečně v záblesk naděje. Jenže pak přijdou padesátá léta a s nimi další životní rány.
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Příběh mapuje hrdinčiny osudy od první republiky až po pád komunismu, kdy na scénu vstupuje také její vnučka a kdy své dceři konečně prozradí důvod, proč k ní nikdy nedokázala láskyplně přilnout.
V roli Gerty Schnirch se střídají v mládí Barbora Váchová a ve stáří Milena Steinmasslová, otce ztvárnil německý herec Johann von Bülow. Předloha Vyhnání Gerty Schnirch vyšla poprvé v roce 2009 a autorka za ni získala cenu Magnesia Litera.