TELEVIZIONÁŘ: Jak pes stráví poslední noc před kastrací? Prostopášně

Pozor, rozhodně nepouštějte svým dětem, upozorňuje snímek Fixed, v české verzi nazvaný Šmik, šmik, jehož premiéru nasazuje streamovací služba Netflix. Varování je namístě.
Z filmu Fixed- Šmik, šmik | foto: Netflix

Neboť je to příběh animovaný, navíc se psem v hlavní roli, takže leckterý rodič by mohl usoudit, že jde o nevinnou dětskou pohádku, ale pak by se nestačil divit.

Ostatně ve Spojených státech je jasně stanovena nepřístupnost s odkazem na „sexuální vtipy, drogy a násilí“ s tím, že teenager mladší sedmnácti let smí snímek vidět jen pod dozorem dospělého.

Lákavější doporučení v podobě zakázaného ovoce, které nejlépe chutná, si režisér Genndy Tartakovsky ani nemohl přát. Tvůrce tří dílů filmové série Hotel Transylvánie, který též ve firmě Cartoon Network pracoval na podívané pro děti, prostě najednou změnil kurz.

Zaměřil se na dospělé a ve filmu Fixed se takříkajíc utrhl ze řetězu. Vypráví o psovi, který vede vcelku obyčejný život až do chvíle, kdy zjistí, že ráno půjde na kastraci.

S vidinou brzkého konce hříšných radovánek se rozhodne, že posledních čtyřiadvacet hodin své plnohodnotné existence stráví s partou kamarádů na pořádně divoké jízdě, která je zavede mimo jiné do nočního klubu pro psy.

Příběh vytvořený klasickou animací označuje Tartakovsky za nápodobu lidského chování, neboť hrdina zjistí, že jeho síla spočívá docela jinde než v mužné ozdobě.

Inspiraci našel ve filmech Blbý a blbější či Družičky a podle kritiků ve snímku najdou zalíbení zejména fanoušci animovaného seriálu Městečko South Park, neboť je čeká ohňostroj komediální prostopášnosti.

„Miluji karikaturní a přehnanou animaci,“ prohlásil režisér a dodal, že nadsázku neřestné výpravy si vychutnali i všichni herci, nevyjímaje ani dámy v čele s Kathryn Hahnovou.

