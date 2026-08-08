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TELEVIZIONÁŘ: Vracejí se Extraktoři. Tentokrát začnou popravou krajana

Autor:
  15:00
Jakub Štáfek a Jan Révai, hrdinové seriálu Extraktoři, kteří pomáhají našim...

Jakub Štáfek a Jan Révai, hrdinové seriálu Extraktoři, kteří pomáhají našim občanům, jež se v zahraničí dostali do problémů. | foto: Voyo

Sofie Anna Švehlíková v seriálu Extraktoři (2026)
Hrdinové seriálu Extraktoři
Jan Révai při natáčení projektu Extraktoři
Z natáčení projektu Extraktoři
9 fotografií
Druhá řada seriálu Extraktoři, kterou nasazuje streamovací služba Oneplay, opět sleduje speciální útvar pomáhající Čechům z rizikových situací v zahraničí. Něco málo však proti první sérii změnila.

A nejen v zákulisí, kde režii převzal Jan Pavlacký. Nehraje si na pohádku s povinně šťastným koncem, neboť hned na začátku úvodní epizody se kdesi v arabském světě odehraje poprava českého zajatce.

Navíc do vzájemné války vstupují dvě tuzemské tajné služby, civilní a vojenská rozvědka, a v neposlední řadě to už skřípe i mezi parťáky, jejichž role si zopakovali Jakub Štáfek a Jan Révai.

RECENZE: Nuda v ložnici, napětí v Pákistánu. Extraktoři mezinárodně obstojí

Bohužel Extraktoři 2 doplácejí na módní strukturu skoků v čase, takže se divák střídavě přenáší do dění tři měsíce před únosem, dva měsíce před únosem, v den únosu... a to brzy otráví. Což je škoda, protože vyloženě akční pasáže působí docela autenticky, od prostředí k policejním akcím.

Mezitím se ovšem Štáfkův hrdina musí ze své zkratkovité pomsty během mezinárodní mise zpovídat psycholožce a unesení členové výpravy do uprchlického tábora v Libanonu, reportérka, fotograf a tlumočník, osvětlí své soukromé vztahy.

Sofie Anna Švehlíková v seriálu Extraktoři (2026)
Jakub Štáfek a Jan Révai, hrdinové seriálu Extraktoři, kteří pomáhají našim občanům, jež se v zahraničí dostali do problémů.
Hrdinové seriálu Extraktoři
Jan Révai při natáčení projektu Extraktoři
9 fotografií

Jede s nimi i tuze podezřelý advokát, zastupující obchodníka se zbraněmi, pročež se vynoří kolumbijská stopa, spolupráce se Spojenými státy – mimochodem český i americký tým vedou ženy – a posléze ještě padne zmínka o jistém ministrovi.

Po řemeslné stránce Extraktoři 2 nevybočují ze žánrově příbuzné zahraniční produkce včetně nadužívaných konspiračních klišé, takže se mohou slušně prodávat, ale českého na nich zbylo pramálo. Snad kromě štrúdlu, který se podává v pražské kavárně těsně před zásahem.

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