TELEVIZIONÁŘ: Elizabeth Taylorová posmrtně odhalí pět ze svých manželů

Navíc režisérka Nanette Bursteinová, která si za dokument o mladých boxerech On the Ropes vysloužila nominaci na Oscara, získala výjimečný přístup do osobního archivu Elizabeth Taylorové, což jí podle producentů umožnilo objevit „složitý vnitřní život a zranitelnost průlomové ikony“.

První herečka v historii, která dostala milion dolarů za hlavní roli, jmenovitě za Kleopatru, se v dokumentu vrací po boku jiných legend včetně Richarda Burtona, za kterého se provdala hned dvakrát.

Vedle něj stihla do své smrti v roce 2011 ještě šest manželů a tradovalo se o ní, že její největší životní láskou byly šperky. Na nahrávkách, jež pořídil novinář Richard Meryman, probírá Taylorová vedle kariéry i první pětici svých životních partnerů.

V úvodu audiokazet z roku 1964 nabízí herečka svému zpovědníkovi skleničku a přesvědčuje ho, že nedělá nic v rozporu s morálkou ani se zákony, načež mu začne popisovat svou cestu k filmu od samého dětství.

Zapomenuté pásky objevila na půdě po reportérově smrti jeho žena a nabídla je producentům, kteří oslovili Bursteinovou, mimo jiné autorku televizní minisérie věnované Hillary Clintonové.

Režisérka patří ke kritikům nerovnosti pohlaví v Hollywoodu, míní, že pokud už sem pustí ženy, jsou odsouzeny k natáčení ženských románků. „Ale kolik žen režíruje velkorozpočtové akční filmy?“ ptá se autorka dokumentu.