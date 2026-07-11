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TELEVIZIONÁŘ: Scarlett Johanssonová režíruje veteránku ve filmu Eleanor

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  9:00
Z filmu Eleanor

Z filmu Eleanor | foto: HBO

June Squibbová na Tony Awards v New Yorku (7. června 2026)
June Squibbová ve filmu Thelma (2024)
June Squibbová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
June Squibbová na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)
6 fotografií
Kdo má ještě v paměti televizní příběh Svatá s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli, může jej porovnávat s americkým snímkem Eleanor, jehož českou televizní premiéru nasadí v sobotu stanice HBO.

V obou případech si totiž hrdinka přivlastní cizí příběh: ve Svaté šlo o mučivé zážitky ze sovětského gulagu, v Eleanor o zkušenost z přežití holokaustu.

Podobnost spočívá také v tom, že že ani jedna z hrdinek svou lží, která jí postupně přerůstá přes hlavu, nesleduje vyloženě zištné cíle, a v neposlední řadě se příbuznost najde v úctyhodném věku představitelek titulních rolí.

June Squibbové, držitelce nominace na Oscara za Nebrasku, bylo při natáčení čtyřiadevadesát let, nyní je o dva roky starší. Naopak dívka, jejíž přátelství se osamělá Eleanor snaží získat po smrti své nejlepší kamarádky, jejíž osud si nevinně přisvojila, je mladičká, zosobnila ji tehdy pětadvacetiletá Erin Kellymanová.

Z filmu Eleanor
June Squibbová na Tony Awards v New Yorku (7. června 2026)
June Squibbová ve filmu Thelma (2024)
June Squibbová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
6 fotografií

Zájem o film, který měl svou premiéru na festivalu v Cannes, navíc povzbuzovala skutečnost, že jde o celovečerní režijní prvotinu herečky Scarlett Johanssonové. Recenzenti ji přijali vcelku smířlivě, hlavní chvála však směřovala k ke Squibbové, jejíž svérázná důchodkyně dovede být neskonale jímavá stejně jako dokonale protivná.

Paradoxně pro herečku známou zejména ze seriálů se hlavní filmové role našly teprve v pokročilém věku, rok před Eleanor zazářila v titulní úloze akční komedie Thelma, v níž se jako neméně energická penzistka vydává po stopě podvodníka.

Angloameričtí diváci dobře znají i hlas Squibbové, protože jej často propůjčuje postavičkám animovaných pohádek včetně druhých dílů Zootropolis: Město zvířat a V hlavě nebo čtvrtého snímku série Toy Story: Příběh hraček.

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