TELEVIZIONÁŘ: Stárnoucí Michael Douglas učí mladé, jak hrát. A srší vtipem

Dva Zlaté glóby, za nejlepší komediální televizní seriál a pro Michaela Douglase coby nejlepšího herce ve stejné kategorii, má vedle jiných trofejí na kontě Kominského metoda, jejíž premiéru nasazuje v neděli ČT Art.
Plakát seriálu Kominského metoda | foto: ČT

Nutno ovšem hned připomenout, že šarmantní Douglas tady neperlí sám, velkou zásluhu na úspěchu si připisuje také morousovitý Alan Arkin v roli jeho kamaráda.

Michael Douglas představuje stárnoucího herce, který už má okamžiky největší slávy dávno za sebou a teď se živí tím, že herectví vyučuje podle metody nazvané vlastním jménem. Jeho nejlepší přítel čili Arkin nedávno ovdověl, takže oba mají své důvody, proč pochybovat o smyslu vlastní existence.

Plakát seriálu Kominského metoda
Susan Sullivanová v seriálu Kominského metoda (2018)
Ze seriálu Kominského metoda
Michael Douglas a Alan Arkin na udílení Zlatých globů. (2013)
Jenže naštěstí pro diváky tak nečiní bolestínsky, nýbrž právě naopak, s gejzírem černého humoru a zralého sarkasmu, který dvojici veteránů provází starými i novými vztahy, nástrahami moderní doby i starostmi s potomky.

Za projektem stojí Chuck Lorre, který přivedl na svět hity Teorie velkého třesku, Mladý Sheldon či Dva a půl chlapa, a kromě autorského vtipu jej naplnil několika hvězdnými hosty. Například se tady objeví Kathleen Turnerová, která si s Douglasem zahrála mimo jiné ve filmu Válka Roseových.

Zábavnou úlohu dostal také Danny De Vito, a sice urologa, který má na starosti vyšetření prostaty. Ačkoli příběh vypráví o seniorech, nic mu není vzdálenějšího než sentimentální fňukání, jeho hrdinové se totiž soumraku života brání smíchem na hraně cynismu.

Vznikly celkem tři řady úspěšného seriálu,, který se mimo jiné týká řady reálných celebrit a zákulisí Hollywoodu obecně. Finále už se muselo obejít bez Arkina, jehož jízlivé špičkování s Douglasem citelně chybí.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

Krize se vlekla roky, popisuje Petr Fiala zásadní změnu v kapele Mňága a Žďorp

Kapela Mňága a Žďorp vydala nové album Hoříš? Hořím!, na němž poprvé v historii tohoto tělesa nehraje kytarista Martin Knor. Jeho nahrazení nováčkem Jakubem Červinkou bylo podle slov frontmana Petra...

RECENZE: Vše při starém. Na albu Play je Ed Sheeran takový, jakého jej fanoušci chtějí

Albem – (čteno jako „Subtract“) z roku 2023 ukončil zpěvák Ed Sheeran řadu desek nazvaných podle matematických symbolů a novinkou Play startuje sérii novou, inspirovanou tlačítky na přehrávačích....

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Sám doma i James Bond. Slavný houslista Filip Jančík přiváží show filmové hudby

Vystupoval s Avril Lavigne i Karlem Gottem, cestoval po světě a loni vyprodal několik českých koncertů. Jeden z nejzásadnějších současných slovenských houslistů Filip Jančík se vrací do Česka, aby...

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

RECENZE: Uctivé loučení. Ukončí opravdu ságu Panství Downton: Velké finále?

Scenárista Julian Fellowes, který seriál Panství Downton stvořil před patnácti lety, se o premiérovém filmu Panství Downton: Velké finále vyjádřil šalamounsky. Sám prý sice cítí, že je to definitivně...

Nezúčastníme se příští Eurovize, pokud tam bude i Izrael, vyhrožuje Irsko

Irsko se nezúčastní 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize v roce 2026, pokud Evropská vysílací unie (EBU) povolí účast Izraele. Na svém webu o tom ve čtvrtek informoval irský veřejnoprávní...

Boj za svůj klan. Držitelem ceny Knižního klubu se stal Filip Roháč s Královnou racků

Laureátem 30. ročníku Literární ceny Knižního klubu se stal Filip Roháč s knihou Královna racků o střetu pouličních gangů a o touze milovat v brutálním světě. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 78...

Turisté hledají šifry i poklady. Kde už funguje Brownův efekt a co čeká Prahu

Harvardský profesor Robert Langdon právě vyšetřuje v Praze a očekává se, že nová kniha Dana Browna strhne vlnu „brownovského turismu“. Jak se jeho předchozí dobrodružství a pátrání odrazila na...

