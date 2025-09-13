TELEVIZIONÁŘ: Stárnoucí Michael Douglas učí mladé, jak hrát. A srší vtipem

Nutno ovšem hned připomenout, že šarmantní Douglas tady neperlí sám, velkou zásluhu na úspěchu si připisuje také morousovitý Alan Arkin v roli jeho kamaráda.
Michael Douglas představuje stárnoucího herce, který už má okamžiky největší slávy dávno za sebou a teď se živí tím, že herectví vyučuje podle metody nazvané vlastním jménem. Jeho nejlepší přítel čili Arkin nedávno ovdověl, takže oba mají své důvody, proč pochybovat o smyslu vlastní existence.
Jenže naštěstí pro diváky tak nečiní bolestínsky, nýbrž právě naopak, s gejzírem černého humoru a zralého sarkasmu, který dvojici veteránů provází starými i novými vztahy, nástrahami moderní doby i starostmi s potomky.
Za projektem stojí Chuck Lorre, který přivedl na svět hity Teorie velkého třesku, Mladý Sheldon či Dva a půl chlapa, a kromě autorského vtipu jej naplnil několika hvězdnými hosty. Například se tady objeví Kathleen Turnerová, která si s Douglasem zahrála mimo jiné ve filmu Válka Roseových.
Zábavnou úlohu dostal také Danny De Vito, a sice urologa, který má na starosti vyšetření prostaty. Ačkoli příběh vypráví o seniorech, nic mu není vzdálenějšího než sentimentální fňukání, jeho hrdinové se totiž soumraku života brání smíchem na hraně cynismu.
Vznikly celkem tři řady úspěšného seriálu,, který se mimo jiné týká řady reálných celebrit a zákulisí Hollywoodu obecně. Finále už se muselo obejít bez Arkina, jehož jízlivé špičkování s Douglasem citelně chybí.