TELEVIZIONÁŘ: De Niro coby detektiv v penzi hledá vnuka a Našeptávače

V adaptaci Našeptávače představuje Adam Scott ovdovělého autora kriminálních románů, který po smrti manželky přesídlí do zdánlivě ospalého městečka, kde hledá nový životní začátek pro sebe i svého osmiletého syna.
Jenže když je chlapec unesen, musí požádat o pomoc Roberta De Nira coby svého otce, se kterým se dávno odcizil, profesí bývalého detektiva, jenž kdysi dopadl sériového vraha známého pod přezdívkou Našeptávač.
Před lety tady unesl a zavraždil pět malých kluků, které zlákal tím, že za nocí šeptal pod jejich oknem, ale třebaže si stále odpykává trest, zlověstný šepot se znovu začíná ozývat. Mohl mít dopadený pachatel zasvěceného komplice nebo snad učedníka?
De Nirův vysloužilý policista spolu se zoufalým synem tak začne odhalovat znepokojivé paralely mezi novým únosem a staršími případy, přičemž se do pátrání zapojí také ženská hrdinka v podání Michelle Monaghanové a hvězdnou hereckou sestavu projektu doplní ještě Michael Keaton.
Snímek Našeptávač natočil režisér James Ashcroft, novozélandský rodák, který už má za sebou dva jiné mysteriózní thrillery: v jednom je ohrožena rodina na výletě, ve druhém bezmocní obyvatelé domova důchodců.
V případě Našeptávače North prozradil, že nejde o skutečnou kauzu, nicméně použil některé zážitky z vlastní domácnosti, třeba fakt, že také spisovatelův syn si v dětství vyprávěl s imaginárními kamarády, nebo skutečnost, jak hoch prožíval smrt své babičky.