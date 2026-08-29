Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

TELEVIZIONÁŘ: De Niro coby detektiv v penzi hledá vnuka a Našeptávače

Autor:
  8:35
Z filmu Našeptávač

Z filmu Našeptávač | foto: Netflix

Našeptávač
Robert De Niro přebírá Čestnou Zlatou palmu od Leonarda DiCapria během...
Robert De Niro v Cannes (14. května 2025)
Z plakátu filmu Našeptávač
5 fotografií
Thriller s názvem Našeptávač, jehož premiéru přináší streamovací služba Netflix, vznikl podle bestselleru Alexe Northa vydaného i v češtině, podobně jako spisovatelovo jiné slavné dílo Stínohra.

V adaptaci Našeptávače představuje Adam Scott ovdovělého autora kriminálních románů, který po smrti manželky přesídlí do zdánlivě ospalého městečka, kde hledá nový životní začátek pro sebe i svého osmiletého syna.

Jenže když je chlapec unesen, musí požádat o pomoc Roberta De Nira coby svého otce, se kterým se dávno odcizil, profesí bývalého detektiva, jenž kdysi dopadl sériového vraha známého pod přezdívkou Našeptávač.

Před lety tady unesl a zavraždil pět malých kluků, které zlákal tím, že za nocí šeptal pod jejich oknem, ale třebaže si stále odpykává trest, zlověstný šepot se znovu začíná ozývat. Mohl mít dopadený pachatel zasvěceného komplice nebo snad učedníka?

De Nirův vysloužilý policista spolu se zoufalým synem tak začne odhalovat znepokojivé paralely mezi novým únosem a staršími případy, přičemž se do pátrání zapojí také ženská hrdinka v podání Michelle Monaghanové a hvězdnou hereckou sestavu projektu doplní ještě Michael Keaton.

Z filmu Našeptávač
Našeptávač
Robert De Niro přebírá Čestnou Zlatou palmu od Leonarda DiCapria během zahajovacího ceremoniálu na 78. filmovém festivalu v Cannes ve francouzském Cannes (13. května 2025).
Robert De Niro v Cannes (14. května 2025)
Z plakátu filmu Našeptávač
5 fotografií

Snímek Našeptávač natočil režisér James Ashcroft, novozélandský rodák, který už má za sebou dva jiné mysteriózní thrillery: v jednom je ohrožena rodina na výletě, ve druhém bezmocní obyvatelé domova důchodců.

V případě Našeptávače North prozradil, že nejde o skutečnou kauzu, nicméně použil některé zážitky z vlastní domácnosti, třeba fakt, že také spisovatelův syn si v dětství vyprávěl s imaginárními kamarády, nebo skutečnost, jak hoch prožíval smrt své babičky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia

Václav Neckář se synem Václavem

Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...

Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

Luděk Hrzal

Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval...

Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem

Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně.

Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...

Zemřela zpěvačka Dolly Partonová, legendě americké country bylo 80 let

Skladatelka a textařka Dolly Partonová na večírku po premiéře muzikálu „9 to 5:...

Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová. Oznámil to synovec umělkyně Bryan Seaver ve videu na Instagramu. Partonová byla považována za legendu a...

Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí

Několik lidí si rozložilo u Hadačky stany a přespali v nich. Těšili se na Hip...

Organizátoři na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a...

TELEVIZIONÁŘ: De Niro coby detektiv v penzi hledá vnuka a Našeptávače

Z filmu Našeptávač

Thriller s názvem Našeptávač, jehož premiéru přináší streamovací služba Netflix, vznikl podle bestselleru Alexe Northa vydaného i v češtině, podobně jako spisovatelovo jiné slavné dílo Stínohra.

29. srpna 2026  8:35

Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem

Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně.

Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...

28. srpna 2026  16:08,  aktualizováno  17:57

Trojan, Uhlík, Nedbal a Řezníček si zahrají ve filmu o koncertu Rolling Stones v Praze

Premium
Matyáš Řezníček, Josef Trojan, Petr Uhlík a Jan Nedbal jako hlavní...

Režisér Tomáš Hodan připravuje celovečerní hraný film Kameny se valí do Prahy o koncertě Rolling Stones na strahovském stadionu v roce 1990. Děj se bude soustředit na příběh čtyř kluků, kteří dostali...

28. srpna 2026

Festivaly končí a teď zase pomalu pod střechu. Jaký bude český hudební podzim?

Trojice Pussycat Dolls

Letní festivalová sezona pomalu končí a hudba se s přicházejícím podzimem přesouvá do hal. Česko přivítá v novém ročním období řadu zvučných jmen z domácí i tuzemské scény. Těšit se hudební fanoušci...

28. srpna 2026  12:27

Riffy, kytary i italský pop. Do Prahy přijedou v říjnu irští Fontaines D.C.

Kapela Fontaines D.C.

Anarchie může být úhledná a kocovina opojná. Irská post punková kapela Fontaines D.C. vydá 16. října nové album a 30. října ho přijede představit do pražské Sportovní haly Fortuna. Jako support...

28. srpna 2026  11:03

Eva Burešová mění jméno i styl. Jako Saija se vrhla na metal a vydala klip s ozbrojenci

Eva Burešová jako Saija

Z romantické Elzy se stává drsná Saija. Eva Burešová překvapila fanoušky, když vkročila na pole tvrdého metalu. Vydala nový klip Mlč a vstupuje s ním do nové etapy, v níž se pustí do hudebního stylu,...

28. srpna 2026  10:45

Krev, zločin a boj o diváka. Podzim bude ve znamení návratu oblíbených seriálů

Snímek ze seriálu Monstrum: Příběh Lizzie Borden

Umíte si představit lepší začátek sychravého podzimu, než u oblíbeného pořadu plného násilí, krve a zločinu? Streamovací giganti Netflix a SkyShowtime v tom mají jasno a hned od začátku září nám...

28. srpna 2026  9:01

KVÍZ: Návod pro práci v klubech. Vyhrajte v kvízu speciální foglarovku Náš oddíl

Soutěž
Jaroslav Foglar na skautském táboře. třicátá léta 20. století.

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu knih spisovatele Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Od 17. srpna do 14. září je v prodeji instruktážní příručka Náš...

vydáno 28. srpna 2026

Ferda Mravenec a Brouk Pytlík opět spolu. Dobrodružství zažijí v novém večerníčku

Brouk Pytlík a Ferda Mravenec v novém večerníčku České televize

Ferda Mravenec a jeho horlivý kamarád Brouk Pytlík dostanou novou podobu, dětské publikum potěší poprvé jako večerníček. Nejslavnější postavičky z knížek Ondřeje Sekory znovu ožijí na konci srpna na...

27. srpna 2026  16:33

Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

Luděk Hrzal

Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval...

27. srpna 2026  15:27,  aktualizováno  16:30

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

RECENZE: Kýčovitá romance po tuctové zkáze. Ridley Scott vzhlíží ke hvězdám

50 % Premium
Snímek z filmu Vzhlížet ke hvězdám

Na postapokalyptickou romanci Vzhlížet ke hvězdám láká především jméno režiséra Ridleyho Scotta. Jenže přepis knihy Petera Hellera Psí hvězdy působí, jako by jej podle žánrové kuchařky natočil...

27. srpna 2026

GLOSA: Konec dětství. Curryho klaun Pennywise ke mně promlouval mnoha hlasy

Tim Curry ve filmu To

Jsou herci, které vidíte v jedné roli a už je z hlavy nikdy nedostanete. Tim Curry byl jedním z nich. A pro pořádek dodám, že kultu snímku Rocky Horror Picture Show, kde řádí coby doktor...

27. srpna 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.