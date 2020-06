TELEVIZIONÁŘ: Třeba konečně někdo odhalí, jak to Lynch myslel

Na procvičení mozku se doporučuje snímek Davida Lynche Inland Empire, na jeho vypnutí naopak titul Piraňa 3DD. Pro pitomoučký horor hovoří pouze fakt, že herec David Hasselhoff v roli plavčíka tady paroduje svou slavnou postavu z Pobřežní hlídky.

Ale že by žravé rybičky prošly potrubím do akvaparku, a dokonce se naučily běhat po souši? Očividný nesmysl, ovšem ve srovnání s Lynchovou fantasmagorií pořád slabý odvar.

Na adresu snímku Inland Empire totiž upřímně prohlásili i jeho hlavní představitelé Justin Theroux a Laura Dernová, že ho nepochopili a že vůbec nemají ponětí, o čem vlastně vypráví.

Ostatně také sám Lynch přiznal, že netušil, jak film skončí, dokonce neměl ani scénář a svým hercům rozdával zpravidla na poslední chvíli pouhé náčrty aktuálních scén.

A protože mistr záhad své příběhy zásadně nevysvětluje, musí se divák brodit jeho vizemi, hádat, co je skutečnost, co sen, co film ve filmu a proč proboha do celého zmatku ještě vstupuje králičí sitkom.

Režisér se svými šarádami baví, ale teď to už vážně přehnal. Ačkoli je možné, že právě díky televizi teď konečně někdo odhalí, jak to velevážený Mistr vlastně myslel.