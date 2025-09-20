Ústřední pár vytvořili tehdejší manželé Tom Cruise a Nicole Kidmanová za zcela výjimečných podmínek, podepsali totiž smlouvy na dobu neurčitou. Souhlasili v nich, že budou Kubrickovi plně k dispozici, dokud je sám z projektu neuvolní, i kdyby to trvalo jakkoli dlouho.
Režisér zjevně věděl, proč si podmínku stanovil, Spalující touha se posléze ocitla v Guinnessově knize rekordů s položkou „nejdelší nepřetržité natáčení filmu“, a to v délce čtyř set dní.
Nebyly to nejspíše ani dny pohodlné, Cruise později vyprávěl, že Kidmanová trpěla nezvyklou trémou, a sama herečka přiznala, že intimní scény na hraně pornografie, jež Kubrick vyžadoval, by od jiného tvůrce asi nepřijala.
„Udělala jsem to, protože jsem si myslela, že je to pro film důležité. Spalující touha se zabývá sexem, respektive sexuální posedlostí, takže milostné výjevy nemohly vypadat tak, že bych vášeň předstírala v podprsence a kalhotkách,“ konstatovala Kidmanová.
Režisér se ve filmu symbolicky rozloučil s vlastní rodinou, jeho dcera Katharina Kubricková a vnuk Alex Hobbs se objevují na plátně coby matka a dětský pacient v hrdinově ordinaci. Stanley Kubrick zemřel na selhání srdce pouhé čtyři dny poté, co představil společnosti Warner Bros. definitivní verzi filmu.
Jeho přátelé a blízcí stejně jako herci a členové štábu přitom svorně prohlašovali, že šlo o smrt naprosto nečekanou, neboť během natáčení nedával režisér najevo žádnou únavu, stres ani zdravotní problémy.