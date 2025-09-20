TELEVIZIONÁŘ: Erotická Spalující touha sežehne Cruise s Kidmanovou

Autor:
  9:30
Ona se přizná k nevěře ve snu, on ji zkusí uskutečnit. Ale to je pouze základní východisko erotického snímku Spalující touha, posledního ve filmografii režiséra Stanleyho Kubricka, který v sobotu uvádí Warner TV.
Fotogalerie4

Z filmu Spalující touha | foto: Warner TV

Ústřední pár vytvořili tehdejší manželé Tom Cruise a Nicole Kidmanová za zcela výjimečných podmínek, podepsali totiž smlouvy na dobu neurčitou. Souhlasili v nich, že budou Kubrickovi plně k dispozici, dokud je sám z projektu neuvolní, i kdyby to trvalo jakkoli dlouho.

Režisér zjevně věděl, proč si podmínku stanovil, Spalující touha se posléze ocitla v Guinnessově knize rekordů s položkou „nejdelší nepřetržité natáčení filmu“, a to v délce čtyř set dní.

Nebyly to nejspíše ani dny pohodlné, Cruise později vyprávěl, že Kidmanová trpěla nezvyklou trémou, a sama herečka přiznala, že intimní scény na hraně pornografie, jež Kubrick vyžadoval, by od jiného tvůrce asi nepřijala.

Z filmu Spalující touha
Z filmu Spalující touha
Z filmu Spalující touha
Stanley Kubrick
4 fotografie

„Udělala jsem to, protože jsem si myslela, že je to pro film důležité. Spalující touha se zabývá sexem, respektive sexuální posedlostí, takže milostné výjevy nemohly vypadat tak, že bych vášeň předstírala v podprsence a kalhotkách,“ konstatovala Kidmanová.

Režisér se ve filmu symbolicky rozloučil s vlastní rodinou, jeho dcera Katharina Kubricková a vnuk Alex Hobbs se objevují na plátně coby matka a dětský pacient v hrdinově ordinaci. Stanley Kubrick zemřel na selhání srdce pouhé čtyři dny poté, co představil společnosti Warner Bros. definitivní verzi filmu.

Jeho přátelé a blízcí stejně jako herci a členové štábu přitom svorně prohlašovali, že šlo o smrt naprosto nečekanou, neboť během natáčení nedával režisér najevo žádnou únavu, stres ani zdravotní problémy.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda

Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...

KVÍZ: Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?

Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy...

Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi

Čtvrtá řada populárního fantasy seriálu Zaklínač bude mít na Netflixu premiéru 30. října. V roli zaklínače Geralta z Rivie se poprvé představí australský herec Liam Hemsworth. Nahradil Henryho...

TELEVIZIONÁŘ: Erotická Spalující touha sežehne Cruise s Kidmanovou

Ona se přizná k nevěře ve snu, on ji zkusí uskutečnit. Ale to je pouze základní východisko erotického snímku Spalující touha, posledního ve filmografii režiséra Stanleyho Kubricka, který v sobotu...

20. září 2025  9:30

A byla táákhle veliká. Dan Brown si ze sebe na titulní straně novin tropí žerty

Spisovatel Dan Brown se na Facebooku pochlubil fotografií pátečního vydání MF DNES, ve kterém je s ním rozhovor. Zavtipkoval, že fotografie na titulní straně vypadá, jako by ukazoval velikost svého...

19. září 2025  19:28

Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace

Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla, tanečních projektů i akademických programů. Živoucí multifunkční kulturní centrum otvírá návštěvníkům...

19. září 2025  17:43

Újezd dojede. Legendární pražský klub končí, majitel zve na poslední večírek

Ikonický pražský klub Újezd, který spojoval kulturu, pivo a umění, zjevně na konci října skončí. Redakci iDNES.cz to potvrdil současný provozovatel. Klub je známý především jako typický symbol...

19. září 2025  16:33

Jazzman Konopásek zářil po emigraci v USA. Pro rodinu neměl vlohy, líčí jeho syn

Premium

Jako jediný Čech získal v Americe prestižní hudební cenu Grammy. Špičkový saxofonista Jan Konopásek (1931–2020) si také zahrál s prezidentem Billem Clintonem. „Muzika pro něj byla důležitější než...

19. září 2025

To musela prasknout lyže, nebo noha. Horská služba slaví 90 let dokumentem

V letošním roce si Horská služba České republiky připomíná 90 let od svého založení. Při této příležitosti vznikl dokumentární film Ve službě horám vzdávající hold lidem, kteří s nasazením a odvahou...

19. září 2025  12:35

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou. Už za týden se čeští diváci dočkají očekávaného filmu režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou...

19. září 2025  10:35

Chtěl jsem vám pomoct rozložit turistický ruch. Dan Brown exkluzivně, nejen o Praze

Premium

Karlův most, Klementinum, Staroměstské náměstí, ale i Folimanka. Tady všude je profesor Robert Langdon na stopě šokující pravdě o tajném projektu, který má navždy proměnit vnímání lidské mysli. O...

19. září 2025

Tanec i hudba. Hvězda současného popu, soulu a R&B Raye přijede v lednu do Prahy

Britská zpěvačka Raye se českému publiku představila v roce 2024 na festivalu Metronome Prague a 25. ledna 2026 zavítá do pražské O2 Areny. Název turné This Tour May Contant napovídá, že plánuje...

18. září 2025  20:12

Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...

18. září 2025  16:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Brown byl nadšený z pražské podzemní kanalizace. Tlačenka mu ale nechutnala

Americký spisovatel Dan Brown přijel do Prahy, aby českým čtenářům představil svou novinku Tajemství všech tajemství. Po snídani s českým prezidentem Petrem Pavlem zavítal do Zrcadlové kaple...

18. září 2025  16:52

Herec z Chirurgů a fotograf slavných Brad Everett Young nepřežil autonehodu

Ve věku 46 letech zemřel herec a fotograf hollywoodských celebrit a galavečerů Brad Everett Young. Muž mnoha talentů a podporovatel umělců zemřel na následky zranění způsobených při autonehodě.

18. září 2025  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.