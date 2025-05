RECENZE: Na Pink Floyd zapomeňte. Miley Cyrus formát koncepčního alba nezvládla

Premium

Není to jen hudební album, je to koncepční dílo s mnoha přesahy, cesta do hlubin lidského nitra a nejosobnější nahrávka Miley Cyrus. Tak nějak hovořila zpěvačka o počinu Something Beautiful, který v...