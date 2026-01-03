TELEVIZIONÁŘ: Ze záviděníhodné smlouvy se vyloupl seriálový thriller Na útěku

Představitel hlavní role James Nesbitt, mimo jiné nositel britské filmové ceny za Krvavou neděli, hraje muže, jemuž se dosud všechno dařilo. Měl skvělou práci i domov, báječnou manželku i děti.
Jenže když jeho nejstarší dcera uteče, otcův dokonalý svět se zhroutí, a ani poté, co ji najde zbědovanou a zdrogovanou v městském parku, se nenaplní jeho naivní víra, že může svou ztracenou holčičku zase odvést do bezpečného útočiště.
Následuje hádka, násilí a vzápětí přijde další zničující rána. Pátrání zavede hrdinu seriálu až do podsvětí a odhalí tajemství, která by mohla jeho rodinu navždy rozbít.
Cobenovy knihy vycházejí v překladech včetně češtiny, spisovatelovy složenky však nyní platí hlavně společnost Netflix, se kterou uzavřel záviděníhodnou smlouvu na několik let a na čtrnáct filmových či seriálových adaptací děl včetně zaručeného postu výkonného producenta.
Už loni síť uváděla od stejného autora titul Chybíš mi, v němž policistka kvůli dávné lásce zabředne do podivného spiknutí. Do cobenovské řady dále spadá třeba Jeden jediný pohled, kde žena odhaluje manželovu temnou minulost, nebo příběh Lapeni v síti, líčící novinářčino hledání zmizelé dívky.
K nejslavnějším Cobenovým projektům patří Cizinec či Nevina, ale také starší francouzský film Nikomu to neříkej, ve kterém vdovec po brutálně zavražděné ženě dostane po letech anonymní e-mail dokládající, že oplakaná manželka žije. Nejnověji se podle Cobena chystá minisérie Najdu tě se Samem Worthingtonem v hlavní roli.