TELEVIZIONÁŘ: Hvězda v roli hvězdy. George Clooney hraje herce Kellyho

Jejich příběh vypráví Noah Baumbach, scenárista takových hitů jako Barbie, Fantastický pan Lišák nebo Madagaskar 3, s nímž tentokrát při psaní spolupracovala představitelka jedné z hrdinek, Emily Mortimerová.
Původně se plánoval herecký tandem Brada Pitta a Adama Sandlera, ale krátce před natáčením Pitta nahradil Clooney, který nabídku přijal čtyřiadvacet hodin poté, co dostal scénář.
Před kamerou stáli hned tři nositelé Oscara, vedle Clooneyho ještě Laura Dernová a Jim Broadbent, natáčelo se ve Velké Británii, Spojených státech a v Itálii, během podzimu objížděl snímek festivaly a kromě trofejí sbíral i hlasy tipující, že Clooneyho za road movie spojenou s hrdinovou osobní bilancí čeká další oscarová šance.
Recenze hovoří převážně příznivě. Zmiňují třeba, že „Baumbach je dostatečně bystrý filmař na to, aby odhalil klišé svého oboru, ale také dostatečně velkorysý na to, aby je přesto dobře využil“, nebo že scénář „vyvažuje humor vnímavými postřehy o úzkosti plynoucí z hvězdného postavení, o nudě celebrit a křehkosti rodinných vazeb“.
Vedle dominantního Clooneyho chválí kritikové též Sandlera, a jak shrnul list Variety: „Jay Kelly je fiktivní portrét ze světa filmového průmyslu, který byl vytvořen s velkou péčí, láskou a zábavnou atmosférou – jako ztělesnění filmu, který se snadno sleduje.“ Nicméně objevily se rovněž názory, které film obviňují z profesního narcismu.