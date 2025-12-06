TELEVIZIONÁŘ: Hvězda v roli hvězdy. George Clooney hraje herce Kellyho

Autor:
  8:50
Titulní jméno premiérové tragikomedie Jay Kelly, kterou k mikulášské nadílce přihodí streamovací služba Netflix, patří slavnému filmovému herci, jehož ztvárnil George Clooney. Po hrdinově boku stojí jeho oddaný manažer v podání Adama Sandlera.
George Clooney ve filmu Jay Kelly

George Clooney ve filmu Jay Kelly | foto: Netflix

George Clooney a Adam Sandler ve filmu Jay Kelly
George Clooney a Adam Sandler ve filmu Jay Kelly
George Clooney a jeho manželka Amal v Londýně (10. října 2025)
George Clooney na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
5 fotografií

Jejich příběh vypráví Noah Baumbach, scenárista takových hitů jako Barbie, Fantastický pan Lišák nebo Madagaskar 3, s nímž tentokrát při psaní spolupracovala představitelka jedné z hrdinek, Emily Mortimerová.

Původně se plánoval herecký tandem Brada Pitta a Adama Sandlera, ale krátce před natáčením Pitta nahradil Clooney, který nabídku přijal čtyřiadvacet hodin poté, co dostal scénář.

George Clooney ve filmu Jay Kelly
George Clooney a Adam Sandler ve filmu Jay Kelly
George Clooney a Adam Sandler ve filmu Jay Kelly
George Clooney a jeho manželka Amal v Londýně (10. října 2025)
George Clooney na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
5 fotografií

Před kamerou stáli hned tři nositelé Oscara, vedle Clooneyho ještě Laura Dernová a Jim Broadbent, natáčelo se ve Velké Británii, Spojených státech a v Itálii, během podzimu objížděl snímek festivaly a kromě trofejí sbíral i hlasy tipující, že Clooneyho za road movie spojenou s hrdinovou osobní bilancí čeká další oscarová šance.

Recenze hovoří převážně příznivě. Zmiňují třeba, že „Baumbach je dostatečně bystrý filmař na to, aby odhalil klišé svého oboru, ale také dostatečně velkorysý na to, aby je přesto dobře využil“, nebo že scénář „vyvažuje humor vnímavými postřehy o úzkosti plynoucí z hvězdného postavení, o nudě celebrit a křehkosti rodinných vazeb“.

Vedle dominantního Clooneyho chválí kritikové též Sandlera, a jak shrnul list Variety: „Jay Kelly je fiktivní portrét ze světa filmového průmyslu, který byl vytvořen s velkou péčí, láskou a zábavnou atmosférou – jako ztělesnění filmu, který se snadno sleduje.“ Nicméně objevily se rovněž názory, které film obviňují z profesního narcismu.

Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...

Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...

Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara

Theodor Pištěk

Ve věku 93 let zemřel malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Podílel se na Formanově filmu Amadeus, návrhy jeho kostýmů vynesly snímku jednoho z osmi Oscarů. Tvořil fotorealistické kresby a...

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

TELEVIZIONÁŘ: Hvězda v roli hvězdy. George Clooney hraje herce Kellyho

George Clooney ve filmu Jay Kelly

Titulní jméno premiérové tragikomedie Jay Kelly, kterou k mikulášské nadílce přihodí streamovací služba Netflix, patří slavnému filmovému herci, jehož ztvárnil George Clooney. Po hrdinově boku stojí...

6. prosince 2025  8:50

Hledání vysněného ráje. Chata v Jezerní kotlině popkulturu využívá i odsuzuje

Premium
Ilustrace Pavla Čecha k Chatě v Jezerní kotlině

Chata v Jezerní kotlině je možná nejznámější český román o přátelství a hledání ideálního místa, tedy jakéhosi ráje na zemi. Stejně jako Záhada hlavolamu vyšel během vrcholného tvůrčího období...

6. prosince 2025

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

vydáno 6. prosince 2025

Originál se vším všudy, vzpomíná Miloš Pokorný na zesnulého kolegu Hezuckého

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Vytvořili nám takové podmínky, že jsme za Paťáčkem mohli kdykoli přijet, děkuje moderátor Miloš Pokorný benešovské nemocnici, kde své poslední chvíle trávil Patrik Hezucký. Byl to kamarád, kolega,...

5. prosince 2025  20:25

Jako zrádce bych neprošel ani přes casting. Režisér o Kotkovi i charakteru účastníků

Premium
Markus Krug. V showbyznysu se pohybuje několik let, jeho tvář však zůstávala v...

V showbyznysu se pohybuje několik let, jeho tvář však zůstávala v pozadí. Až s televizní hrou Zrádci se dostal do povědomí publika jako skromný sympaťák s bekovkou a neotřelými nápady. K režírování...

5. prosince 2025

V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...

5. prosince 2025  19:07,  aktualizováno  19:49

Topolánek o svém boji s rakovinou: Mám šanci žít déle díky včasnému záchytu

Mirek Topolánek na konferenci Aspen Institutu v Praze. (14. listopadu 2024)

Bývalý premiér Mirek Topolánek v rozhovoru pro DVTV otevřeně promluvil o svém boji s rakovinou slinivky. Popsal náročnou operaci a upozornil na důležitost prevence. Věří, že má šanci žít déle než pět...

5. prosince 2025  19:20

Mrázek, ústředna! Připomeňte si vtipné telefonáty zesnulého Patrika Hezuckého

Patrik Hezucký

„Halo? Prosím vás…“ — takto obvykle začínala legendární Ústředna pana Mrázka, které svůj hlas propůjčoval Patrik Hezucký. Oblíbený moderátor zde naplno využíval svůj pohotový humor a vyřídilku,...

5. prosince 2025  18:42

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

5. prosince 2025  18:08

Lucie zažívá renesanci, hlásí Michal Dvořák před největší show v 40leté historii kapely

Michal Dvořák, producent, skladatel, textař a zakládající člen kapely Lucie

Oslavy ke 40 letům existence skupiny Lucie velkolepě vyvrcholí 9. a 10. prosince v pražské O2 areně. Klávesista a scénograf Michal Dvořák v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil detaily dechberoucí...

5. prosince 2025  17:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lucie v O2 areně zdarma. K předplatnému iDNES Premium získáte dvě vstupenky

V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie.

Přinášíme mimořádnou příležitost pro fanoušky české hudební legendy. K nákupu dvouletého předplatného iDNES Premium nyní nejrychlejší zájemci získají dvě vstupenky na koncert skupiny Lucie v O2 areně...

5. prosince 2025  16:27

RECENZE: Sedm vražd a řada zmizelých. Krimiseriál Zlato láká reálným pozadím

60 % Premium
Ze seriálu Zlato

Britský seriál Zlato má výhodu v tom, že líčí skutečný kriminální případ, spadající do sbírky loupeží století. Navíc v roli hlavního vyšetřovatele baví Hugh Bonneville, hrabě z Panství Downton, nebo...

5. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.