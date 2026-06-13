TELEVIZIONÁŘ: Na poslední Cestě s mámou jej provází věrný pes Brežněv

Neboť hrdinova spolujezdkyně, s níž během netypické road movie neustále rozpráví, už nedýchá. Ačkoli muž dávno dosáhl středního věku, stále žije na odlehlé samotě pouze se svou starou matkou, jíž odjakživa plní veškerá přání; včetně posledního.
Takže když maminka zemře, syn se poslušně zachová podle jejích pokynů: mrtvolu pečlivě oblékne, učeše, nalíčí, posadí na zadní sedadlo své ojetiny, vezme s sebou i věrného psa pojmenovaného Brežněv a vyrazí až na opačný konec Islandu, kde si matka přála být pochována.
Černá komedie, která prošla českými kiny před dvěma lety, kdy také vyhrála islandskou národní trofej pro nejlepší film, zosobňuje svébytný doklad úsloví, že sama cesta je cíl. Hrdina si totiž během jízdy začne přiznávat, že doposud žil vlastně v okovech (aniž tuší, že skutečné vězení mu bude už za pár dní hrozit).
S tím ovšem mocně polemizuje maminka, na jejíž panovačné hádavosti ani smrt nedokázala nic změnit. Současně však jejich bizarní dialog naznačuje, kolik podstatných věcí si se svými blízkými nestihneme nebo nedokážeme sdělit ještě za jejich života.
Matku hraje Kristbjörg Kjeldová, která za pár dní oslaví jedenadevadesáté narozeniny a vedle snímku Liga spravedlnosti Zacka Snydera se objevila třeba v památném filmu Babička Gógó nebo v tragikomedii Letní světlo, a pak přijde noc. Ještě před třemi lety natočila dva projekty, horor Delirium a krimi Chlad.