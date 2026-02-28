TELEVIZIONÁŘ: Komediální krimi Buldok z Poděbrad ovládne Sabina Remundová

Výbušná lázeňská policistka, kterou doma rozčiluje puberta potomků a v práci nový pedantický šéf, je titulní hrdinkou osmidílné krimikomedie Buldok z Poděbrad, již v neděli nasadí streamovací platforma Oneplay a týden poté televize Nova.
Sabina Remundová a Marek Adamczyk v seriálu Buldok z Poděbrad

Zábavnou nadsázku slibuje jméno jednoho ze scenáristů Tomáše Baldýnského, tvůrce kultovního sitkomu Comeback, režie se ujal Jakub Šmíd, který má za sebou mimo jiné seriál pro děti Občanka.

První případ Buldoka z Poděbrad začíná netypicky, kdosi totiž nabarví místního starostu na modro, ovšem to je teprve začátek událostí, které hrdinka řeší zásadně po svém.

Dosavadní nadřízený její neortodoxní metody vcelku chápavě toleroval, jenže odešel do důchodu a jeho místo obsadil Marek Adamczyk coby nováček, který o specifickém městu a jeho fungování vůbec nic neví, zato je fanatickým vyznavačem systému, řádu a pravidel včetně pravopisných, takže své vznětlivé podřízené neustále opravuje chyby v protokolech.

Navíc to není jediný muž, který jí ztrpčuje život. I když má rozvod dávno za sebou a její exmanžel čili Vilém Udatný už bydlí s novou ženou a dítětem, dokáže ji pořád vytočit. Vedle toho sama vychovává oba syny, jejichž dospívání pro ni znamená další těžkou zkoušku.

Každý z potomků je přitom úplně jiný, neboť teenager v podání Maxe Dolanského se navenek jeví jako vzorné dítě beze stopy rebelie, zatímco jeho bratr neboli Filip Týc se bouří v jednom kuse a nemůže se dočkat osmnáctin, kdy podobně jako kdysi jeho otec hodlá vyrazit za životní změnou. V takové situaci musí rázná dáma, protivný šéf a Jakub Burýšek jako jejich učedník zvaný Ucho vytvořit policejní tým snů.

