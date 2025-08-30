TELEVIZIONÁŘ: Brosnan a Mirrenová hledají v seniorské komedii vraha

Autor:
  9:30
Podle světového bestselleru Richarda Osmana vznikla stejnojmenná krimikomedie Čtvrteční klub amatérských detektivů, jíž v rolích nezdolných penzistů kralují Helen Mirrenová, Pierce Brosnan, Ben Kingsley a Celia Imrie.
Fotogalerie4

Z komedie Čtvrteční klub amatérských detektivů | foto: Netflix

Čtveřice se schází, aby se nezávazně pobavila při teoretickém řešení dávno odložených vražd. Jednoho dne se však objeví reálná mrtvola místního developera přímo na jejich prahu, takže se ocitnou uprostřed skutečného zločinu a jejich hra na kriminalisty vyústí v pravé dobrodružství.

Režie se ujal uznávaný Chris Columbus, který prohlásil, že zářivější sestavu hereckých hvězd nezažil od dob Harryho Pottera, a Netflix, který premiérový snímek nasazuje, se pro jeho vznik spojil se značkou Amblin Entertainment, tedy se společností Stevena Spielberga.

Z komedie Čtvrteční klub amatérských detektivů
Z komedie Čtvrteční klub amatérských detektivů
Čtvrteční klub amatérských detektivů
Z komedie Čtvrteční klub amatérských detektivů
4 fotografie

Právě jeho jméno bral autor předlohy jako dostatečnou záruku pro své rozhodnutí, že do produkce nehodlá zasahovat. „Jestliže je producentem Steven Spielberg, který natočil film E.T. – Mimozemšťan, pak jistě ví, jak se to má dělat,“ prohlásil spisovatel s tím, že se raději bude věnovat psaní dalších epizod prozatím pětidílné série.

Pokud tedy Čtvrteční klub amatérských detektivů uspěje u diváků stejně jako u čtenářů, dají se čekat i jeho filmová pokračování. Natáčelo se vesměs ve Velké Británii, odkud Osman, vyznavač starosvětských ostrovních tradic včetně anglického čaje o páté, pochází a kam situoval také seniorskou vesničku svých hrdinů.

Literární verze Čtvrtečního klubu amatérských detektivů vyšla i v českém překladu a třeba kolekce tří dílů se dá pořídit rovněž v podobě audioknihy, kterou načetli herci Libuše Švormová a Jan Vlasák.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

Našli rukopis Švejka. Nejslavnější český román ležel 90 let v archivu nakladatele

V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které...

KVÍZ: Já snad skutečně rodím! Jak dobře znáte film Báječná léta pod psa?

Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a...

RECENZE: Jarek, prostě kluk z paneláku. Proč se má pořád hájit?

60 % Premium

Pouze hrstka dokumentů se v kinech prosadí a Jarek by k nim mohl patřit. Jeho titulní aktér, písničkář Jarek Nohavica, má totiž věrnou armádu fanoušků, i když jeho odpůrci jsou někdy slyšet víc. Ani...

TELEVIZIONÁŘ: Brosnan a Mirrenová hledají v seniorské komedii vraha

Podle světového bestselleru Richarda Osmana vznikla stejnojmenná krimikomedie Čtvrteční klub amatérských detektivů, jíž v rolích nezdolných penzistů kralují Helen Mirrenová, Pierce Brosnan, Ben...

30. srpna 2025  9:30

RECENZE: Pohodové album. Bryan Adams nabízí přesně to, co fanoušci chtějí slyšet

Premium

Samozřejmě jsme všechno, co Bryan Adams nabízí na albu Roll With The Punches, slyšeli. Ale chtějí fanoušci kanadského písničkáře, aby převlékal kabáty a honil se za moderními trendy? Nemyslím si....

29. srpna 2025

Lady Gaga vydá singl k Wednesday. Poprvé jej představila ve zvukotěsných rakvích

Lady Gaga potvrdila vydání singlu The Dead Dance, který složila pro úspěšný netflixový seriál Wednesday. Fanoušci ho poprvé slyšeli během tzv. hřbitovní slavnosti v New Yorku – v rakvích vybavených...

29. srpna 2025  12:29

Mystika a uzdravení. Do pražské O2 areny přijedou Florence + The Machine

Kapela Florence + The Machine v čele se zpěvačkou Florence Welch zahraje 5. března 2026 v pražské O2 areně. Představí největší hity, ale také materiál z alba Everybody Screams, které vyjde 31. října...

29. srpna 2025  10:10

Zemřel slavný ruský skladatel Rodion Ščedrin, autor světoznámých baletů

V noci na pátek zemřel známý ruský hudební skladatel Rodion Ščedrin, autor světoznámých baletů. Bylo mu 92 let. O úmrtí „jednoho z největších géniů současnosti“ a „světového klasika“ informovalo...

29. srpna 2025  9:21

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

29. srpna 2025

RECENZE: Vždy ve střehu, ví Geislerová. I při sexu, i v Karavanu

70 % Premium

Osamělá matka potřebuje alespoň chvilku pro sebe, ale potřeby jejího handicapovaného syna rostou s věkem; teď ho začínají zajímat ženy. Celovečerní debut Karavan, který jde do kin po premiéře v...

28. srpna 2025

TRENDY V KLIPECH: Xindl X nechce dospět, Jonas Brothers podpořili pacienty s rakovinou

Xindl X nedávno oslavil 46. narozeniny. V novém songu se svěřil, že se pořád cítí jako puberťák. Se stejnojmenným klipem vstupuje do Óčko Chart, kde proti němu budou o hlasy diváků bojovat echo,...

28. srpna 2025  15:35

RECENZE: Jarek, prostě kluk z paneláku. Proč se má pořád hájit?

60 % Premium

Pouze hrstka dokumentů se v kinech prosadí a Jarek by k nim mohl patřit. Jeho titulní aktér, písničkář Jarek Nohavica, má totiž věrnou armádu fanoušků, i když jeho odpůrci jsou někdy slyšet víc. Ani...

28. srpna 2025  13:31

Našli rukopis Švejka. Nejslavnější český román ležel 90 let v archivu nakladatele

V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které...

28. srpna 2025  13:26

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Cirque du Soleil vztyčil šapitó v Praze. Na scénu vstupuje robotika i drony

Na Letenskou pláň přijel Cirque du Soleil. Tým více než sto lidí vlastníma rukama postavil devatenáctimetrové šapitó, a zahájil tak show KURIOS v Praze. Ta propojuje lidský um a nejmodernější...

28. srpna 2025

Obhajoba? Špatné slovo. Budu vyprávět o životě, říká Nohavica o svém dokumentu

Pražská Lucerna uvedla ve středu večer premiéru celovečerního dokumentu Jarek, který přibližuje život a tvorbu hudebníka Jaromíra Nohavici. Snímek vznikal dva roky a obsahuje dosud nezveřejněné...

28. srpna 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.