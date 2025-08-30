TELEVIZIONÁŘ: Brosnan a Mirrenová hledají v seniorské komedii vraha

Čtveřice se schází, aby se nezávazně pobavila při teoretickém řešení dávno odložených vražd. Jednoho dne se však objeví reálná mrtvola místního developera přímo na jejich prahu, takže se ocitnou uprostřed skutečného zločinu a jejich hra na kriminalisty vyústí v pravé dobrodružství.
Režie se ujal uznávaný Chris Columbus, který prohlásil, že zářivější sestavu hereckých hvězd nezažil od dob Harryho Pottera, a Netflix, který premiérový snímek nasazuje, se pro jeho vznik spojil se značkou Amblin Entertainment, tedy se společností Stevena Spielberga.
Právě jeho jméno bral autor předlohy jako dostatečnou záruku pro své rozhodnutí, že do produkce nehodlá zasahovat. „Jestliže je producentem Steven Spielberg, který natočil film E.T. – Mimozemšťan, pak jistě ví, jak se to má dělat,“ prohlásil spisovatel s tím, že se raději bude věnovat psaní dalších epizod prozatím pětidílné série.
Pokud tedy Čtvrteční klub amatérských detektivů uspěje u diváků stejně jako u čtenářů, dají se čekat i jeho filmová pokračování. Natáčelo se vesměs ve Velké Británii, odkud Osman, vyznavač starosvětských ostrovních tradic včetně anglického čaje o páté, pochází a kam situoval také seniorskou vesničku svých hrdinů.
Literární verze Čtvrtečního klubu amatérských detektivů vyšla i v českém překladu a třeba kolekce tří dílů se dá pořídit rovněž v podobě audioknihy, kterou načetli herci Libuše Švormová a Jan Vlasák.