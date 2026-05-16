Režie i produkce se ujala Emerald Fennellová, nositelka Oscara za scénář ke svému režijnímu debutu Nadějná mladá žena, klíčovým lákadlem se však stali Margot Robbie a Jacob Elordi, představitelé hlavní dvojice spjaté osudovou vášní.
Na způsob zakázaného ovoce, které nejlépe chutná, navíc účinkovalo distribuční upozornění, že film je mládeži do patnácti let nepřístupný – ostatně v některých českých kinech jsou Bouřlivé výšiny stále ještě k vidění.
Předloha tentokrát posloužila spíše jako volné východisko k modernímu pojetí, v němž se objevila nová postava a podle některých kritiků také všeobecná přemrštěnost, od celkové stylizace přes barevné ladění až po herecké výkony.
Literární klasika jako film. Bouřlivé výšiny nabídnou ničivou lásku i drsnou přírodu
Drama vztahů mezi dcerou majitele venkovského sídla, jejím bratrem a malým nalezencem, který s nimi vyrůstá, se v předloze týká i následných generací, nejnovější snímek však využívá jenom první část románu – stejně jako vysoce ceněná adaptace z roku 1939, do níž režisér William Wyler tehdy obsadil Laurence Oliviera.
Věčný příběh lásky, zrady a pomsty natočil například i Luis Buňuel, v televizní muzikálové verzi účinkoval zpěvák Cliff Richard, ve filmu z roku 1970 zase jeden z agentů 007 Timothy Dalton.
Od počátku 90. let si ústřední tandem zahráli třeba Juliette Binoche a Ralph Fiennes nebo Tom Hardy a Charlotte Riley. Nicméně v žebříčku hodnotitelů na Rotten Tomatoes si nejvyšší známku nadále udržuje snímek s Laurencem Olivierem.