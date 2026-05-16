Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

TELEVIZIONÁŘ: Bouřlivé výšiny, kde se sešli Jacob Elordi a Margot Robbie

Autor:
  10:30
Na HBO se v krátkém čase po únorové premiéře v kinech vynořily Bouřlivé výšiny, nejnovější přepis anglické literární klasiky od Emily Brontëové, někdy uváděné také pod názvem Na Větrné hůrce.
Z filmu Bouřlivé výšiny

Z filmu Bouřlivé výšiny | foto: Warner Bros.

Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny
Margot Robbie a Jacob Elordi ve filmu Bouřlivé výšiny (2026)
Jacob Elordi ve filmu Bouřlivé výšiny (2026)
Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny (2026)
19 fotografií

Režie i produkce se ujala Emerald Fennellová, nositelka Oscara za scénář ke svému režijnímu debutu Nadějná mladá žena, klíčovým lákadlem se však stali Margot Robbie a Jacob Elordi, představitelé hlavní dvojice spjaté osudovou vášní.

Na způsob zakázaného ovoce, které nejlépe chutná, navíc účinkovalo distribuční upozornění, že film je mládeži do patnácti let nepřístupný – ostatně v některých českých kinech jsou Bouřlivé výšiny stále ještě k vidění.

Předloha tentokrát posloužila spíše jako volné východisko k modernímu pojetí, v němž se objevila nová postava a podle některých kritiků také všeobecná přemrštěnost, od celkové stylizace přes barevné ladění až po herecké výkony.

Literární klasika jako film. Bouřlivé výšiny nabídnou ničivou lásku i drsnou přírodu

Drama vztahů mezi dcerou majitele venkovského sídla, jejím bratrem a malým nalezencem, který s nimi vyrůstá, se v předloze týká i následných generací, nejnovější snímek však využívá jenom první část románu – stejně jako vysoce ceněná adaptace z roku 1939, do níž režisér William Wyler tehdy obsadil Laurence Oliviera.

Věčný příběh lásky, zrady a pomsty natočil například i Luis Buňuel, v televizní muzikálové verzi účinkoval zpěvák Cliff Richard, ve filmu z roku 1970 zase jeden z agentů 007 Timothy Dalton.

Od počátku 90. let si ústřední tandem zahráli třeba Juliette Binoche a Ralph Fiennes nebo Tom Hardy a Charlotte Riley. Nicméně v žebříčku hodnotitelů na Rotten Tomatoes si nejvyšší známku nadále udržuje snímek s Laurencem Olivierem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Zajtra už neprídem, vzkázal Labuda. Scenárista o těžkostech natáčení Vyprávěj

Premium
Scenárista Rudolf Merkner. Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a on...

Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...

TELEVIZIONÁŘ: Bouřlivé výšiny, kde se sešli Jacob Elordi a Margot Robbie

Z filmu Bouřlivé výšiny

Na HBO se v krátkém čase po únorové premiéře v kinech vynořily Bouřlivé výšiny, nejnovější přepis anglické literární klasiky od Emily Brontëové, někdy uváděné také pod názvem Na Větrné hůrce.

16. května 2026  10:30

Anticenu Skřipec získaly překlady klasik, pohořela i „kostrbatá“ romantasy

31. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy....

Obec překladatelů udělila anticeny Skřipec a Skřipeček za překladové dílo, které vykazuje závažné nedostatky v překladu z cizího jazyka do češtiny. Skřipec si vysloužil Rudolf Červenka za překlad...

15. května 2026  16:15

Po čtyřech letech vydává nový román. Bude politický, prozrazuje Hanišová

Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026)

Po delší odmlce jí v červnu vyjde nový román. Viktorie Hanišová se v něm zčásti vychýlila ze své klasické tvorby a vstupuje na pole společenské literatury. Tvůrčí krizi spisovatelka necítila, jen...

15. května 2026  15:26

RECENZE: Nevidí, neslyší. Přidanou hodnotu dává Monyové nejednoznačnost

70 % Premium
Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Po sérii Iveta, jež se věnovala pohnuté dráze zpěvačky Ivety Bartošové, nasazuje Oneplay projekt Monyová, mapující osud spisovatelky zavražděné vlastním manželem. Je filmařsky vynalézavější, ale...

15. května 2026

Hledá se James Bond. Amazon udělal další krok k výběru nového agenta 007

James Bond

Kdo bude dalším agentem 007? Tvůrci příští bondovky si k pátrání po budoucím představiteli Jamese Bonda, který naváže na éru Daniela Craiga, přizvali na pomoc jednu z nejuznávanějších castingových...

15. května 2026  11:56

American Horror Story chystá 13. řadu. Tvůrce potvrdil návrat nečekané hvězdy

American Horror Srory: Apocalypse (2018)

Tvůrci American Horror Story Ryan Murphy a Brad Falchuk vypustí v září do světa už třináctou sérii oblíbené děsivé show, pro kterou potvrdili účast celé plejády hvězd. Fanoušci by se po několika...

15. května 2026

Eurovize 2026: Česko je ve finále. Kdy sledovat přenos z Vídně a jak posílat hlasy

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Česko je po třech letech ve finále Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka uspěl s písní Crossroads a postoupil mezi 25 finalistů, kteří se v sobotu 16. května utkají o křišťálový mikrofon.

15. května 2026  8:28

Je přitroublý po svém tvůrci, vzorem mu byla vzácná rasa. Maxipes Fík slaví 50 let

Ústřední postavy seriálu – Maxipes Fík a jeho kamarádka Ája.

Měl se jmenovat Rek a mělo to být malé roztomilé štěňátko. Vyrostl z něj obří maxipes, říkalo se mu Fík a kromě toho, že rád mluvil, taky řídil a byl mistrem skoku pro něco. Jedna z nejvtipnějších...

15. května 2026  8:08

KVÍZ: Bambitka, bratři a vodáci. Znáte filmy a seriály Tomáše Kluse?

Tomáš Klus a Kateřina Kosová v pohádce Tři bratři

Písničkář, ale také filmový a seriálový herec Tomáš Klus slaví v pátek 15. května čtyřicáté narozeniny. Při této příležitosti si v následujícím kvízu připomeňte nikoliv jeho kariéru hudební a...

vydáno 15. května 2026

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

14. května 2026  20:40,  aktualizováno  22:51

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

RECENZE: Animovaná Farma zvířat sice dětem neublíží, ale mohou zívat

40 % Premium
Z filmu Farma zvířat

Andy Serkis, kultovní Glum z Pána prstenů, se coby režisér a producent podepsal pod animovanou Farmu zvířat. Slavné knižní podobenství George Orwella o hrozbě totality přizpůsobil dětskému publiku,...

14. května 2026

Seriál Monyová na Oneplay: Kdy má premiéru, kolik má dílů a kdy ho sledovat

Šatna, světla, líčení a rutina před vystoupením, jenže v očích už je vidět, že...

Životní příběh spisovatelky Simony Monyové míří na obrazovky. Nová šestidílná minisérie Monyová s Terezou Rambou v hlavní roli ukáže vzestup jedné z nejčtenějších českých autorek, ale i její tragický...

14. května 2026  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.