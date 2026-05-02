TELEVIZIONÁŘ: Kdepak komedie. Jiřina Bohdalová zjistí, že dům je jen velké Ucho

Figuruje ve slavné knize 1 001 filmů, které musíte vidět, než umřete, přestože právě Ucho se dlouho vidět ani nedalo. Snímek Jana Procházky a Karla Kachyni, který v neděli uvádí ČT 2 k pětadevadesátým narozeninám Jiřiny Bohdalové, dokládá, že hereččin dar se zdaleka neomezuje na lidové veselohry.
Z filmu Ucho

Film z roku 1970, který za normalizace okamžitě po svém vzniku putoval do trezoru, odkud se dostal až po pádu komunismu a premiéru v domácích kinech měl v červnu 1990, totiž spadá spíše do žánru psychothrilleru.

Ministerský náměstek a jeho žena, které hrají Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová, v něm zjistí, že mají doma četná odposlouchávací zařízení, ačkoli patří k dobovým vyvoleným – anebo spíše právě proto.

Tehdejší manželé současně natáčeli i jiné památné projekty, film Pěnička a Paraplíčko nebo seriál F. L. Věk, a třebaže si zpětně právě bez jejich důvěrné souhry nelze Ucho představit, tenkrát neměli své role vůbec jisté. Režisér si v nich původně představoval Vladimíra Brabce a Jiřinu Jiráskovou.

Jeden z mála filmů, které Všem dobrým rodákům mohou konkurovat, je bezesporu Ucho Karla Kachyni. Ve skvělé studii rozkladu totalitní společnosti si Radoslav Brzobohatý zahrál ve dvojici se svou tehdejší manželkou Jiřinou Bohdalovou.
Jiřina Bohdalová uvedla v karlovarském divadle dříve trezorový film Ucho (7. července 2016).
Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho (1969)
Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho (1969)
Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho (1969)
Vedle nich absolvovali kamerové zkoušky ještě herci Miroslav Zounar, Josef Vinklář, Josef Somr, Eduard Cupák a Luděk Munzar, z hereček pak Karolína Slunéčková, Milena Dvorská, Jana Hlaváčová a také zpěvačka Eva Pilarová.

Traduje se, že trezorové Ucho se celá léta promítalo pouze na přísně uzavřených projekcích coby propagandistický důkaz československé kontrarevoluce a třeba na Kubě je zakázané stále.

Satisfakce se dostavila až po dvaceti letech, v roce 1990 se Ucho vypravilo na festival v Cannes a před čtyřmi lety se představilo již v restaurované podobě na přehlídce v Benátkách.

