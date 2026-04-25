TELEVIZIONÁŘ: Zabte ho za miliardu! Jiřina Bohdalová zahraje i mrazivou mstitelku

Herečka, která zanedlouho oslaví pětadevadesáté narozeniny, ztvárnila hlavní roli v televizní adaptaci Zdeňka Zelenky v roce 1999. Coby titulní hrdinka, miliardářka Klára Zachanasjanová, se po letech vrací do rodného městečka, aby se pomstila bývalému milenci v podání Aloise Švehlíka.
Zchudlí obyvatelé od ní dostanou nabídku, která postupně láme i zdánlivě pevné charaktery: miliardu za to, když zabijí muže, který kdysi popřel otcovství jejího dítěte.
Zrazená žena tenkrát v hanbě a bez prostředků musela město opustit, ale po epizodě v hamburském nevěstinci díky výhodným sňatkům postupně zbohatla natolik, že si nyní může dovolit provokativní pokus na vlastních krajanech.
Bohdalová dává své postavě obojí: mrazivou sebejistotu královny nad lidskými osudy i skrytou bolest odvržené ženy. S černým humorem sleduje, jak se místní nad jejím návrhem navenek pohoršují, ale současně začínají rozhazovat s nadějí na brzkou finanční injekci.
Tehdejší viník, nynější hokynář, se současně strachuje i kaje, nakonec se sousedům raději dobrovolně vydá a noviny dostanou zprávu o velkorysém daru, jejž dobrodějka věnovala svému příteli z mládí.
Příběh Návštěva staré dámy se hlásí k žánru tragikomedie s prvky modelové absurdity a dočkal se řady přepisů od opery přes muzikál po hollywoodskou verzi s Ingrid Bergmanovou a Anthonym Quinnem. Vedle tuzemských divadel jej zpracoval i rozhlas s Blankou Bohdanovou.