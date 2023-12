TELEVIZIONÁŘ: Bohdalová a Kňažko tančí rokenrol. Teď už jen ze záznamu

Dvě herecké legendy, Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko, se v představení Gin Game potkaly na jevišti poprvé. Stálo to za to, jak ukáže záznam z loňského roku, jejž v nedělní premiéře uvede ČT art. Současně je to také už jediná šance, kterak si hořkou komedii z pražského Divadla Na Jezerce v podání dua veteránů vychutnat.