TELEVIZIONÁŘ: Závod, kde musí stačit euro na den. Konečně začíná Asia Express

Více než dvacet let po svém vzniku dorazila do Česka soutěžní reality show, kterou pod názvem Asia Express nyní uvádí streamovací služba prima+ a o týden později nasadí Prima.
Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Českou verzi reality show Asia Express moderují a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský. | foto: Prima

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
Na cestu s Asia Expressem se vydá i dvojice Džami a Damir – matka a syn, kteří...
O výhru v Asia Expressu zabojují i máma s dcerou Hanka a Míša Dvorské, svůj tým...
Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...
Vůbec první výlet z nizozemsko-vlámské produkce se původně jmenoval Peking Express a soutěžící páry v něm putovali autostopem do Pekingu, respektive naopak z Pekingu, ovšem po třech sériích pořad své závodní trasy rozšířil. Premiéra se odehrála v roce 2004 a již o rok později se licence prodala do řady jiných zemí, mezi prvními do Německa a Skandinávie.

Základní koncept, tedy souboj o co nejrychlejší dojezd do cíle bez znalosti místních jazyků i zvyklostí a s omezenými prostředky, které konkrétně činí jedno euro na cestovatele a den, pořadatelé ještě ozvláštnili volbou atraktivních soutěžících včetně dvojic, které se sice už rozešly, ale kvůli vidině exotického dobrodružství a vysoké výhry se znovu daly účelově dohromady.

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice spolu vyrazí přes tři země s eurem na den

Princip trochu připomíná jinou cestovatelskou hru, Amazing Race; obsahuje různá kontrolní stanoviště a kdo na ně doputuje jako poslední, je ze soutěže vyřazen. Než se model ustálil na převážně jihoasijských destinacích, vyzkoušely si televize rozličné varianty.

Tak třeba africké vysílání směřovalo do Dakaru, první dánské či francouzské série ještě zahrnovaly Rusko, občas organizátoři vyslali dvojice do teritorií Střední a Jižní Ameriky. Tuzemská premiéra se drží předlohy, jež se pohybuje v Laosu, Kambodži a Thajsku.

Jejími moderátory jsou Jakub Štáfek a Václav Matějovský a mezi soutěžícími se objeví například Vavřinec Hradilek, Tomáš Slavík, Sandra Černodrinská, Viola Černodrinská, Nicole Šáchová, Jan Tuna či Hana Dvorská.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

Dobře ty, vysekl mu poklonu Bob Dylan. MGK dodnes nechápe, jak k tomu došlo

Machine Gun Kelly

Americký rapper, zpěvák, muzikant a herec Machine Gun Kelly vystoupí v sobotu 21. února v pražské O2 areně. V rámci svého doposud největšího světového turné umělec představí nové skladby ze sedmého...

21. února 2026

Museum Kampa láká na konkretisty sochaře i nevídanou kolekci od Špály

Výstava autorů Valeriana Karouška a Jiřího Nováka Nitro země, křídla, dálky v...

Museum Kampa servíruje milovníkům umění hned trojnásobnou porci nových výstav. V hlavní budově v areálu v Sovových mlýnech se představí dvojice sochařů Jiří Novák a Valerián Karoušek, tvůrčí manželé...

20. února 2026  16:31

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

20. února 2026  15:24

Na letním hudebním festivalu Hrady CZ letos fanoušky čeká novinka

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Letošní 21. ročník festivalu Hrady CZ opět zamíří k osmi historickým památkám po celém Česku. Letos na fanoušky kromě tradiční pořádné porce interpretů čeká i jedna novinka. Na programu jsou už...

20. února 2026  14:13

Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených

Livia Klausová (září 2025)

Do českých kin v březnu zamíří dokumentární film o bývalé první dámě Livii Klausové. Má ambici ji představit jako výjimečnou ženu, která zastala mnoho životních rolí. Film režíroval Adrian Stojkov,...

20. února 2026  14:03

Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová

Herečka Kateřina Falbrová (11. února 2026)

Titulem objev loňské sezony se po premiéře filmu Sbormistr může s jistotou pyšnit Kateřina Falbrová. Původně členka Kühnova dětského sboru (KDS) přesvědčila svou autenticitou nejen režiséra filmu...

20. února 2026

Drželo nás to v hajpu, popisuje Piškula přípravy epických Proměn ve Státní opeře

Z inscenace Proměny: Filip Březina (Bakchus), Tomáš Havlínek (Bakchus), Pavlína...

Režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) přineslo na jeviště Státní opery Ovidiovo mytologické vyprávění v imaginativní scénické interpretaci pro 21. století. V Proměnách našli autoři...

20. února 2026  12:51

Po boku Lustiga. Česká historička Hájková vyhrála v USA prestižní literární cenu

Historička Anna Hájková z Centra pro studium holokaustu a židovské literatury

Česká historička Anna Hájková letos vyhrála prestižní literární cenu National Jewish Book Award v kategorii výzkum o holokaustu za knihu Lidé bez dějin jsou prach: Queer touha a holokaust. Ocenění...

20. února 2026  11:52

RECENZE: Klidně Čecha, ale muslima! Jak u nás 10 let vyrůstají děti syrských migrantů

Z filmu Amiřiny děti

Budou z nich inženýři a lékaři, plánovala hrdinka snímku Amiřiny děti, která s potomky a manželem po útěku z válečné Sýrie zakotvila v Česku. Deset let sledovala režisérka Markéta Ekrt Válková, jak...

20. února 2026  9:02

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

20. února 2026  7:30

Kdo vytvořil nejlepší komiks? Ceny Muriel po deseti letech opět ovládl Oscar Ed

Grafika komiksových cen Muriel za rok 2025

Devatenáctý ročník komiksových cen Muriel zná své vítěze. V pražském kině Atlas si své ocenění ve čtvrtek převzali tvůrci v celkem osmi soutěžních kategoriích. Slavnostním večerem provázel moderátor...

19. února 2026  21:30

