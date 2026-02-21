TELEVIZIONÁŘ: Závod, kde musí stačit euro na den. Konečně začíná Asia Express

Vůbec první výlet z nizozemsko-vlámské produkce se původně jmenoval Peking Express a soutěžící páry v něm putovali autostopem do Pekingu, respektive naopak z Pekingu, ovšem po třech sériích pořad své závodní trasy rozšířil. Premiéra se odehrála v roce 2004 a již o rok později se licence prodala do řady jiných zemí, mezi prvními do Německa a Skandinávie.
Základní koncept, tedy souboj o co nejrychlejší dojezd do cíle bez znalosti místních jazyků i zvyklostí a s omezenými prostředky, které konkrétně činí jedno euro na cestovatele a den, pořadatelé ještě ozvláštnili volbou atraktivních soutěžících včetně dvojic, které se sice už rozešly, ale kvůli vidině exotického dobrodružství a vysoké výhry se znovu daly účelově dohromady.
Asia Express 2026: Překvapivé dvojice spolu vyrazí přes tři země s eurem na den
Princip trochu připomíná jinou cestovatelskou hru, Amazing Race; obsahuje různá kontrolní stanoviště a kdo na ně doputuje jako poslední, je ze soutěže vyřazen. Než se model ustálil na převážně jihoasijských destinacích, vyzkoušely si televize rozličné varianty.
Tak třeba africké vysílání směřovalo do Dakaru, první dánské či francouzské série ještě zahrnovaly Rusko, občas organizátoři vyslali dvojice do teritorií Střední a Jižní Ameriky. Tuzemská premiéra se drží předlohy, jež se pohybuje v Laosu, Kambodži a Thajsku.
Jejími moderátory jsou Jakub Štáfek a Václav Matějovský a mezi soutěžícími se objeví například Vavřinec Hradilek, Tomáš Slavík, Sandra Černodrinská, Viola Černodrinská, Nicole Šáchová, Jan Tuna či Hana Dvorská.