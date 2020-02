TELEVIZIONÁŘ: Anzio či Tenkrát o Vánocích. Dvě tváře jedné války

V sobotu je na řadě americko-italský film z roku 1968 nazvaný podle dějiště bitvy Anzio, jehož události spadají do první půli roku 1944 a v němž mají významné role Robert Mitchum či Peter Falk.

V neděli následuje o deset let starší snímek Karla Kachyni Tenkrát o Vánocích, zasazený do slovenského podhůří před Štědrým večerem téhož roku; tady nosí kapitánskou hodnost Otomar Korbelář. Co mají společného?

Pohled na válku očima unavených pěšáků. Jedni se probijí z německého obklíčení, kde musí i pacifista poprvé vystřelit, druzí doufají ve chvíli vánočního oddechu na obou stranách fronty.

První příběh se točil v okolí Říma, druhý na Šumavě a oba se hercům vryly do paměti. Otomar Korbelář si stýskal, že tu dostal poslední velkou filmovou roli, a Peter Falk ve své autobiografii vzpomíná, že kvůli scénáři plnému klišé chtěl projekt Anzio opustit.

Avšak producent Dino De Laurentiis mu dal šanci, aby si své dialogy sám upravil, a hlavně na filmovém plakátu umístil jeho jméno nad titul snímku, což herci zalichotilo. Takže Falk zůstal a zazářil.