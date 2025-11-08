TELEVIZIONÁŘ: Anne Hathaway jako žena, která si začne s mladým zpěvákem

Jinak obehraná zápletka typu „stará stodola nejlíp hoří“ má dva bonusy: jednak hvězdnou Anne Hathaway v hlavní roli ženy, jejíž pozdní vzplanutí nutně naráží na nulové soukromí jejího milence z řad celebrit, jednak muzikantské pozadí.
Nicholas Galitzine, který představuje hereččin protějšek, totiž zosobňuje zajímavou rodinnou historii i vlastní dráhu. Je potomkem ruského šlechtického rodu Galicynů – jeho předci uprchli v roce 1917 před bolševickou revolucí z Ruska do Velké Británie – a vedle herectví se uplatňuje coby zpěvák a multiinstrumentalista.
Faktu, že hraje na kytaru a na klavír, využily už předešlé filmy, v nichž účinkoval. Ve své prvotině Můj soused rocker zpíval s kytarou, u klavíru seděl zase jako princ Henry ve filmu Červená, bílá a královsky modrá, svůj zpěv uplatnil i v nedávném Příběhu Popelky.
Výchozí situace snímku Představa o tobě svede dvojici dohromady na hudebním festivalu, kam čerstvě zhrzená hrdinka musí doprovodit svou dospívající dceru a kde se náhodou seznámí s idolem dívek ze světově proslulé chlapecké kapely.
Někteří fanoušci se domnívají, že inspirací pro zpěvákovu postavu se stal Harry Styles z reálné skupiny One Direction, a to nejspíše už v předloze filmu, kterou napsala Robinne Lee, scenáristka a herečka známá třeba z Padesáti odstínů temnoty a Padesáti odstínů svobody.
Čtenáře knihy Představa o tobě, která vyšla také česky, však může poněkud zaskočit, že její filmová verze má poněkud jiné vyústění.