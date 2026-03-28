TELEVIZIONÁŘ: Svěrákova devadesátka? Místo dortu dvacet pořadů včetně písní

Nejprve Jaromír Hanzlík představí oslavence v Úsměvech Zdeňka Svěráka. Nejslavnější scény z inscenací Divadla Járy Cimrmana, které sám soubor v roce 2007 vybral pro speciální představení na oslavu čtyřiceti let své existence, uvede projekt nazvaný Ze hry do hry.
Následovat budou pořad nazvaný Smoljak a Svěrák, který vznikl pro televizní cyklus mapující uměleckou dráhu legendárních dvojic komiků, a oscarový snímek Kolja.
Se Zdeňkem se shodneme, že nejlepší je Záskok. Devadesát čeká i Miloně Čepelku
V neděli se přidá ještě hořká komedie Co je vám, doktore?, důvěrný portrét Tatínek, který o svém otci natočil Jan Svěrák, a dokument věnovaný písničkám tradičního tandemu Svěrák a Uhlíř – padesát let spolu, na který naváže pořad Televizní písničky a songy Zdeňka Svěráka.
V dalších dnech přibudou například seminář Úspěch českého inženýra v Indii, který představí divadelní kus Cimrman v říši hudby, filmová komedie Betlémské světlo nebo oblíbené představení Divadla Járy Cimrmana Lijavec.
Každý se s jeho tvorbou setkal. Jak za svých 90 let ovlivnil Svěrák českou kulturu
Z tvorby pro malé diváky se připomene večerníček Příběhy včelích medvídků, ke kterému Zdeněk Svěrák napsal texty k písním, a v rámci cyklu Čtení do ouška bude jubilant dětem předčítat z vlastní knihy s názvem Tatínku, ta se ti povedla.
Prostřednictvím obrazovky pak Zdeněk Svěrák posílá divákům vzkaz: „Všem lidem chci připomenout, že v těžkých dobách naší historie jsme neztráceli humor. Je to nepřítel mocných a záchranný pás pro tonoucí.“