TELEVIZIONÁŘ: Svěrákova devadesátka? Místo dortu dvacet pořadů včetně písní

K devadesátinám Zdeňka Svěráka připravila Česká televize nebývalou retrospektivu jubilantových děl, která obnáší dvacet pořadů napříč programy i žánry. Některé už se odvysílaly, ale vyloženě svěrákovský festival vypukne právě v sobotní narozeninový den.
Zdeněk Svěrák přebírá Křišťálový globus v karlovarském městském divadle (10. července 2014).

Nejprve Jaromír Hanzlík představí oslavence v Úsměvech Zdeňka Svěráka. Nejslavnější scény z inscenací Divadla Járy Cimrmana, které sám soubor v roce 2007 vybral pro speciální představení na oslavu čtyřiceti let své existence, uvede projekt nazvaný Ze hry do hry.

Následovat budou pořad nazvaný Smoljak a Svěrák, který vznikl pro televizní cyklus mapující uměleckou dráhu legendárních dvojic komiků, a oscarový snímek Kolja.

Se Zdeňkem se shodneme, že nejlepší je Záskok. Devadesát čeká i Miloně Čepelku

V neděli se přidá ještě hořká komedie Co je vám, doktore?, důvěrný portrét Tatínek, který o svém otci natočil Jan Svěrák, a dokument věnovaný písničkám tradičního tandemu Svěrák a Uhlíř – padesát let spolu, na který naváže pořad Televizní písničky a songy Zdeňka Svěráka.

V dalších dnech přibudou například seminář Úspěch českého inženýra v Indii, který představí divadelní kus Cimrman v říši hudby, filmová komedie Betlémské světlo nebo oblíbené představení Divadla Járy Cimrmana Lijavec.

Každý se s jeho tvorbou setkal. Jak za svých 90 let ovlivnil Svěrák českou kulturu

Z tvorby pro malé diváky se připomene večerníček Příběhy včelích medvídků, ke kterému Zdeněk Svěrák napsal texty k písním, a v rámci cyklu Čtení do ouška bude jubilant dětem předčítat z vlastní knihy s názvem Tatínku, ta se ti povedla.

Prostřednictvím obrazovky pak Zdeněk Svěrák posílá divákům vzkaz: „Všem lidem chci připomenout, že v těžkých dobách naší historie jsme neztráceli humor. Je to nepřítel mocných a záchranný pás pro tonoucí.“

