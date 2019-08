Celá země tančí, zpívá, peče. Kam se vydají televize příště?

V jednom ohledu se podzim coby klíčové období televizního roku letos přece jen vymyká, spadá do něj totiž třicáté výročí 17. listopadu 1989. Jak je tuzemské stanice připomenou?

Střídmě. „Výročí oslavíme ve zpravodajských a publicistických pořadech. Připravujeme sérii reportáží i speciální dokument,“ odpovídají ředitelé Novy Jan Vlček a Klára Brachtlová. Šéf Primy Marek Singer líčí: „V pořadu Utajené příběhy českých dějin na Prima Zoom bude jeden díl věnován fámě o smrti studenta Martina Šmída a přímo 17. listopadu poběží na témže kanálu premiérový Svět podle Gorbačova, rozhovor Wernera Herzoga s Michailem Gorbačovem.“

Ani veřejnoprávní Česká televize tentokrát nepřijde s hranou premiérou. „Zvažovali jsme to, ale jednak už jsme něco natočili, třeba epizodu z Českého století, jednak je to pořád ještě hodně blízká minulost, otevřený příběh zřejmě i pro tvůrce. A protože se žádný oslnivý nápad nezjevil, řekli jsme si, že lépe než tlačit na pilu je zvolit reálný pohled,“ ohlašuje ředitel ČT Petr Dvořák třeba publicistický pořad Dnes před třiceti lety, jenž zrekonstruuje dění na Národní třídě a na Letné, cyklus sledující spiklenecké teorie převratu či minidokumenty Sametové stopy, z nichž každý shrne jeden rok svobody pomocí dobové fotografie. Listopad je podle Dvořáka těžší než loňská „osmičková“ výročí: „Tam existoval větší odstup, lidé je nebrali tak osobně, kdežto rok 1989 si mnozí sami prožili.“

Ovšem 17. listopad představuje jednorázové zastavení, televize potřebují trvalejší projekty hlavně zábavného charakteru – a tam se nutně opakují. Nova opět sahá k show Tvoje tvář má známý hlas, už 28. srpna nasadí premiérové díly Výměny manželek i Malých lásek a její plány? „V současné době hledáme zájemce do nových řad MasterChef Česko, SuperStar, Mise nový domov či O 10 let mladší, připravujeme pokračování Utajeného šéfa, diváci se mohou hlásit do seznamovací show nebo do pořadu, který pomůže najít dávno ztracené členy rodiny,“ jmenují Vlček s Brachtlovou.



Prima prý objevila novinku, jejíž natáčení právě začíná a má hvězdné obsazení, ale víc nechce prozrazovat. Zatím pokračuje v klání Česko Slovensko má talent a ČT zase v taneční StarDance. „Opravdu ani ve světě se neurodily myšlenky, které by zazvonily. Máme štěstí, že náš formát má nejdelší životnost, protože SuperStar či Talent už opustily prvotní naděje na vznik nových celebrit, kdežto od StarDance se nečeká, že se ze soutěžících stanou profesionální tanečníci,“ míní Dvořák.

„Některé naše úpravy StarDance už BBC přidává do svých nabídkových verzí, ale ty letošní asi sotva prodá dál,“ zmiňuje speciální díly věnované jednak Karlu Gottovi, jednak právě hudbě před třiceti lety. Nicméně jednu novinku, byť až na jaro, má ČT v rukávu. „Rovněž od BBC jsme koupili licenci na projekt Peče celá země,“ zmiňuje Dvořák lokální variantu The Great British Bake Off, která představí tuzemské recepty napříč regiony.

Zatímco reality show putují všemi stanicemi, provokativní komediální projekty jako Most! či Zkáza Dejvického divadla zůstávají doménou Kavčích hor. „Chápu to, pro komerční stanice je to drahé a nejisté, hrozí i vysílání až v pozdních časech, takže se raději drží své bezpečné půdy,“ uznává Dvořák.

Ani ČT však další podobně „drzý kult“ nemá. „Kult se nedá naplánovat. Snad se něco okotí, hledáme téma, ovšem je to jedna z nejtěžších disciplín. Ale nelekli jsme se, naopak u Mostu! jsme zažívali euforii, nečekali jsme, že přeroste hranice televize.“

Právě Most! vévodil také odložené sledovanosti, na internetu si každý díl do týdne od premiéry pustilo na 260 tisíc osob a dalších 444 tisíc odloženě v televizi. Vedle Mostu! pak vládly odložené sledovanosti tituly Zkáza Dejvického divadla, Rapl II a Vodník, nicméně zabírá jen u jistého typu pořadů, jinak až 90 procent diváckého zájmu tvoří stále přímé vysílání.

„Přesto odloženou sledovanost měříme, je to důležitý doklad, že se náklady amortizují, protože k produktu se lidé dostanou i po premiéře,“ prorokuje Dvořák další posílení odložené sledovanosti s nástupem hybridní televize a pořizováním nových přijímačů.

Obecně se však větší změny na zdejším trhu již čekat nedají. V současnosti ČT vede v celodenním podílu a divácké skupině od 15 let, Nova zas v hlavním večerním čase a u mladšího publika do 54 let, Prima posiluje díky doplňkovým kanálům včetně Krimi, ale přetahují se zhruba o procento. Jistý posun může přinést nové zpravodajství CNN Prima News, boj o zisky sílí pro změnu kolem práv ke sportovním přenosům, nicméně velký třesk v podobě zcela nové celoplošné stanice se nerýsuje.

Spíše se očekává spojení národních sil vůči zahraniční konkurenci streamovacích služeb typu Netflix, jakási společná videotéka všech tuzemských stanic, o níž se už loni mluvilo. Jak je projekt daleko? „Nova průběžně vyhodnocuje veškeré způsoby zprostředkování jejího obsahu divákům, nicméně společná videotéka v nejbližší době není v plánu,“ tvrdí Brachtlová s Vlčkem. Podle Singera „jednání stále trvají, ale nepokračujeme tak rychle, jak bych si přál a jak by bylo potřeba“.

A Dvořák dodává: „Francouzi už si podali žádost na protimonopolní úřad, Britové spustí BritBox na podzim, ale u nás zatím vůle chybí i proto, že Netflix a spol. neohrožují komerční hráče v takové míře jako v zahraničí. Tudíž ČT zatím chystá na rok 2021 inovaci vlastní videotéky, která by se mohla stát příští základnou příští společné nabídky. Pokud bude zájem.“